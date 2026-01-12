Stagnacja na rynku aut elektrycznych? "Bez dotacji będzie trudno"

W 2025 r. zarejestrowano w Polsce niemal 46 tys. aut elektrycznych, o 177 proc. więcej niż w 2024 r.

– W 2026 r. spodziewam się utrzymania wolumenów sprzedaży z roku 2025, ale bez kolejnego programu dotacyjnego ciężko będzie o istotne wzrosty na rynku – powiedział Bartosz Chojnacki, wiceprezes Superauto.pl, platformy sprzedającej samochody online.

Rynek aut elektrycznych. Bez dotacji spadnie sprzedaż?

Według niego, zakończenie programu "NaszEauto", który umożliwia prezentację klientowi bardzo niskiej raty za samochód, spowoduje, że trudno będzie utrzymać dzisiejszą atrakcyjność ofert, a co za tym idzie – sprzedaż – nawet przy dużych rabatach, a także elastyczności koncernów motoryzacyjnych w zakresie finansowania.

Zdaniem Chojnackiego, spowoduje to przejściowy spadek zainteresowania elektrykami u prywatnych kupujących oraz jednoosobowych firm, tym bardziej, że informacje o kończącym się programie dotacyjnym spowodowały, że wiele z nich przyspieszyło decyzje o zakupie, co wywindowało wyniki w 2025 r., a szczególnie w jego końcówce.

Superauto.pl ocenia, że w 2026 r. można natomiast oczekiwać wzrostu popytu na auta elektryczne ze strony flot, gdyż jest to stale postępujące zjawisko. Dodatkową zachętą dla firm do elektryfikacji będą znacznie korzystniejsze limity odliczeń podatkowych od pojazdów zeroemisyjnych.

Reaktywacji segmentu samochodów miejskich

W opinii ekspertów, obecny rok będzie także okresem reaktywacji segmentu samochodów miejskich, które niemal zniknęły z oferty producentów w ostatnich 3-5 latach. Już w 2025 r. przebojem na rynek wdarły się małe chińskie elektryki – m.in. BYD Dolphin Surf oraz Leapmotor T03, które wraz z Citroenem eC3, zdominowały rankingi rejestracji pojazdów elektrycznych w Polsce.

– Spodziewam się, że rok 2026 przyniesie dalszy wzrost oferty w tym segmencie, a także wykreowanie mody na jeżdżenie do pracy małym lub mikro samochodem z napędem elektrycznym, jako kolejnym w gospodarstwie domowym – powiedział Chojnacki.

