Chery Tiggo 4 Prestige

Za przestronnego miejskiego crossovera o długości 432 cm, szerokości 183,1 cm i wysokości 164,6 cm – w standardzie (czyli w wersji Essential) są m.in. reflektory LED, pakiet 24 systemów wspomagania kierowcy, bezprzewodowa obsługa Android Auto oraz Apple CarPlay, dwustrefowa automatyczna klimatyzacja oraz kamera cofania) – trzeba obecnie zapłacić 95,9 tys. zł, czyli mniej niż za dużo bardziej plastikową w środku Dacię Duster.