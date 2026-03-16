Kolejna porażka Trumpa. Sojusznicy zignorowali jego "żądanie"

Donald Trump zaapelował do państw korzystających z zasobów energetycznych tego regionu, aby wzięły odpowiedzialność za bezpieczeństwo żeglugi w Cieśninie Ormuz.

– Żądam, aby te kraje przybyły i chroniły swoje terytorium, bo to jest ich terytorium. To jest miejsce, z którego czerpią energię. I powinny przybyć i pomóc nam je chronić. Można by argumentować, że może w ogóle nie powinniśmy tam być, ponieważ jej nie potrzebujemy. Mamy dużo ropy naftowej – mówił prezydent USA. – Ale robimy to. Robimy to prawie tak, jakbyśmy robili to z przyzwyczajenia, ale robimy to również dla bardzo dobrych sojuszników, których mamy na Bliskim Wschodzie – kontynuował.

– Pomagamy im i będzie ciekawe, by zobaczyć, jaki kraj nie pomoże nam z tym bardzo małym przedsięwzięciem, które polega na po prostu utrzymaniu cieśniny otwartej – stwierdził.

Japonia i Australia mówią "nie"

Rządy Japonii i Australii zapowiedziały już jednak, że nie planują wysyłać swoich okrętów wojennych do Cieśniny Ormuz, mimo nacisków wywieranych przez Stany Zjednoczone.

– W obecnej sytuacji w Iranie nie rozważamy wydania rozkazu przeprowadzenia operacji bezpieczeństwa morskiego – przekazał japoński minister obrony Shinjiro Koizumi.

Również minister transportu Australii Catherine King zapewniła, że jej kraj nie pomoże Trumpowi. - Wiemy, jak jest to niezwykle ważne, ale nie poproszono nas o to, ani w tym nie uczestniczymy – powiedziała.

"NATO to ulica jednokierunkowa"

Szczególnie gorzkie słowa prezydent Stanów Zjednoczonych skierował pod adresem Brytyjczyków, którzy początkowo odmówili mu pomocy, a potem, kiedy – jak podkreślił Trump – udało się niemal wyeliminować zdolności zagrożenia ze strony Iranu, zaoferowali wysłanie dwóch okrętów.

– Ja odpowiedziałem: "Potrzebujemy tych okrętów, zanim wygramy, a nie po tym, jak wygramy" – relacjonował, po czym stwierdził: "Od dawna mówię, że NATO to ulica jednokierunkowa".

Prezydent USA wystosował swoje żądania także wobec Chin. Pomoc z Pekinu, podkreślił, powinna nadejść jeszcze przed jego planowaną wizytą w chińskiej stolicy, zaplanowanej na koniec marca. Zagroził, że jeśli tak się nie stanie, wizyta zostanie przełożona.

