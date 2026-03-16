Orlen ostrzega. "Pułapka, której celem jest wyłudzenie Twoich danych"

"W Internecie pojawiają się fałszywe reklamy, posty i strony, na których nielegalnie wykorzystuje się logo ORLEN. Ogłoszenia zwykle obiecują »pewny i szybki zysk« z rzekomych inwestycji – to pułapka, której celem jest wyłudzenie Twoich danych, a potem pieniędzy" – poinformował Orlen.

"Schemat oszustwa najczęściej zaczyna się od reklamy w mediach społecznościowych albo na stronie internetowej. Po kliknięciu trafiasz na stronę udającą oficjalny serwis spółki. Podajesz swoje dane oraz numer telefonu – to uruchamia lawinę kolejnych prób kontaktu ze strony osób podszywających się pod doradców inwestycyjnych. Zachęcają do wpłat i instalacji aplikacji, które mają na celu przejęcie kontroli nad Twoim urządzeniem" – wyjaśnił koncern w poniedziałkowym komunikacie, opublikowanym na platformie X.

"Zwracaj uwagę na wygląd logo, błędy językowe, dziwne nazwy profili oraz linki prowadzące do podejrzanych stron. Jeśli coś wzbudzi Twoje wątpliwości – nie klikaj i nie udostępniaj danych, a sytuację zgłoś na policję" – przestrzegł Orlen.

Orlen wyemituje obligacje o wartości 250 mln dolarów

Orlen zawarł dokumentację emisyjną dotyczącą uzupełniającej emisji drugiej transzy średnioterminowych obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 250 mln dolarów, które zostaną wyemitowane w ramach programu emisji średnioterminowych obligacji ustanowionego 13 maja 2021 r., zaktualizowanego 20 stycznia 2025 r.

Środki z emisji obligacji zostaną wykorzystane na finansowanie prowadzonej działalności, z uwzględnieniem realizacji planów inwestycyjnych wynikających ze Strategii ORLEN 2035.

Rozliczenie emisji będzie dokonane 17 marca 2026 r. W okresie subskrypcji 29 inwestorów wyraziło zainteresowanie obligacjami. Ostateczna księga popytu obejmowała zapisy na ponad 562,8 mln dolarów, co oznacza około 2,3-krotną nadsubskrypcję obligacji. Orlen dokonał przydziału obligacji 28 inwestorom z dziewięciu krajów.

"Dostawy ropy nie są w żaden sposób zagrożone". Orlen uspokaja

