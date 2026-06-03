"Komfortki". Nowe pomieszczenia dla klientów stacji benzynowych

Będą to specjalistyczne pomieszczenia higieniczno-opiekuńcze, podała spółka.

"Chcemy, aby podróżowanie po Polsce było dostępne dla wszystkich – niezależnie od stopnia sprawności czy indywidualnych potrzeb. Tworząc sieć ponad 30 'komfortek' przy głównych trasach komunikacyjnych, nie tylko odpowiadamy na realne oczekiwania osób z niepełnosprawnościami, ale również wyznaczamy nowy standard dostępności na rynku stacji paliw. To inwestycja w komfort, bezpieczeństwo i niezależność tysięcy podróżujących oraz ich opiekunów" – powiedział dyrektor wykonawczy ds. marketingu komercyjnego Orlenu Piotr Suchodolski, cytowany w komunikacie.

"Komfortki" wzdłuż głównych tras w Polsce

Projekt zakłada stworzenie ogólnopolskiej sieci specjalistycznych pomieszczeń higieniczno-opiekuńczych, tzw. komfortek, rozmieszczonych wzdłuż głównych tras w Polsce. Dzięki temu osoby z niepełnosprawnościami będą mogły podróżować po kraju bez obaw o dostęp do odpowiedniej infrastruktury.

Pierwsze pomieszczenie zostało uruchomione na MOP Gruczno Zachód i pełni rolę pilotażowej lokalizacji projektu. Doświadczenia zebrane na tym etapie zostaną wykorzystane przy realizacji całej sieci. Do końca 2027 roku wytypowane są kolejne realizacje: na MOP Giebułtów przy trasie S7 oraz MOP Jędrzejów przy autostradzie A2. Łącznie projekt obejmuje 33 lokalizacje – 24 na istniejących obiektach oraz 9 na stacjach planowanych do realizacji.

"Sukces biznesowy Orlenu to dla nas nie tylko powód do dumy, ale także zobowiązanie do przemyślanego, długofalowego wsparcia naszych interesariuszy. Dlatego w naszych strategicznych planach uwzględniamy również ich głos. Dla Orlenu dostępność nie jest dodatkiem do oferty, ale elementem jakości obsługi klienta. Inwestujemy w rozwiązania, które sprawiają, że nasze stacje stają się bardziej przyjazne, funkcjonalne i otwarte dla wszystkich użytkowników" – dodał dyrektor biura relacji z otoczeniem Jacek Mazurczak.

Co znajdzie się w nowych pomieszczeniach na stacjach Orlenu?

Standard pomieszczeń obejmuje m.in.: leżankę z elektryczną regulacją wysokości, umożliwiającą zmianę pozycji dorosłej osoby; podnośnik sufitowy, ułatwiający transfer osoby z niepełnosprawnością; toaletę z poręczami oraz dostosowaną umywalkę, bezprogowy prysznic z siedziskiem i regulacją wysokości oraz system alarmowy i dodatkowe elementy wyposażenia zwiększające bezpieczeństwo.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 267 mld zł w 2025 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

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