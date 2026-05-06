Orlen rozpoczyna współpracę z gigantem. Transformacja cyfrowa

Porozumienie opiera się na wykorzystaniu nowoczesnych technologii chmurowych (cloud computing), które mają zwiększyć efektywność operacyjną, elastyczność oraz tempo wdrażania innowacji w całej organizacji.

"Ta współpraca to kolejny krok w budowie Orlenu jako nowoczesnej, cyfrowej organizacji. Orlen jest ważnym partnerem dla wiodących firm technologicznych na świecie. Inwestujemy w rozwiązania, które zwiększają naszą efektywność biznesową, przyspieszają innowacje i wzmacniają bezpieczeństwo cyfrowe całej Grupy. Transformacja cyfrowa to ważny fundament naszej konkurencyjności i rozwoju" – powiedział wiceprezes ds. operacyjnych Robert Soszyński, cytowany w komunikacie.

Migracja systemów IT do chmury

Współpraca zakłada wykorzystanie globalnej infrastruktury i kompetencji AWS wszędzie tam, gdzie przynoszą one realną wartość biznesową, techniczną i operacyjną. Obejmuje to m.in. migrację systemów IT do chmury czy tworzenie nowych rozwiązań w architekturze natywnej dla chmury (cloud native), co oznacza projektowanie aplikacji od początku z myślą o środowisku chmurowym – tak, aby były łatwo skalowalne, odporne na awarie i szybko wdrażane, wyjaśniono.

"Polska stoi przed niezwykłą szansą związaną ze sztuczną inteligencją, a Grupa Orlen, jako jeden z największych koncernów energetycznych w Europie, ma skalę i determinację, by przeprowadzić wyjątkową transformację cyfrową. Nasze wsparcie to nie tylko technologia – to także inwestycja w kompetencje cyfrowe ludzi, którzy będą ją wdrażać i rozwijać" – dodała wiceprezes i dyrektor generalna Amazon Web Services na region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) Tanuja Randery.

Orlen będzie współpracował z AWS w zakresie wdrażania i wykorzystania zaawansowanych technologii chmurowych, w tym sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i analityki danych, jak również specjalistycznych rozwiązań branżowych certyfikowanych dostawców oprogramowania (ISV) dostępnych w AWS Marketplace, wspierających kluczowe obszary działalności – od segmentu upstream i downstream, przez energetykę, po consumers&products. Rozwiązania te umożliwią szybsze wdrażanie nowych funkcjonalności oraz lepsze dopasowanie technologii do specyficznych potrzeb poszczególnych obszarów biznesowych, wymieniono.

Dostęp do globalnej infrastruktury

"Istotnym założeniem współpracy z AWS jest wzmocnienie naszej elastyczności technologicznej oraz dostęp do gotowych, zaawansowanych rozwiązań. Rozwój środowiska IT w modelu multicloud pozwoli Orlenowi efektywnie migrować systemy i wybierać najlepsze technologie dostępne na rynku" – wskazał dyrektor wykonawczy ds. transformacji cyfrowej i informatyki w Orlenie Michał Furman.

Współpraca z AWS oznacza również dostęp do zaawansowanej, globalnej infrastruktury, zapewniającej wysoką niezawodność, skalowalność i bezpieczeństwo systemów. To szczególnie ważne w projektach wymagających dużej mocy obliczeniowej oraz realizowanych na skalę międzynarodową, podkreślono.

Ważnym elementem współpracy jest także rozwój kompetencji pracowników Grupy Orlen, którzy skorzystają z programów szkoleniowych, certyfikacji oraz warsztatów technologicznych AWS. Pozwoli to jeszcze skuteczniej projektować, wdrażać i utrzymywać nowoczesne rozwiązania chmurowe, podsumowano w materiale.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 267 mld zł w 2025 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

