Dofinansowanie dla Orlenu. Duża inwestycja w Polsce

"Środki z NFOŚiGW w wysokości 125,4 mln zł pozwolą w części sfinansować budowę układu odzysku ciepła ze ścieków, który będzie powiązany technologicznie z Elektrociepłownią Żerań po stronie układu wody sieciowej, przyłącza elektroenergetycznego (między innymi: zasilanie napędów pomp ciepła) oraz instalacji teletechnicznych. Cały strumień ciepła z instalacji zostanie skierowany do Elektrociepłowni Żerań w celu uzyskania odpowiednich parametrów wymaganych przez sieć ciepłowniczą, a następnie do warszawskiej sieci ciepłowniczej. Dzięki inwestycji uda się odzyskać energię o mocy cieplnej do 50 MWt, która zapewni zapotrzebowanie na ciepło dla około 20 tys. mieszkań w Warszawie" – czytamy w komunikacie.

Więcej ciepła bez konieczności zwiększania produkcji

Odzysk ciepła odpadowego ze ścieków nieoczyszczonych to rozwiązanie, dzięki któremu możliwe będzie dostarczenie większej ilości ciepła do odbiorców bez konieczności zwiększania produkcji, co przełoży się na bardziej zrównoważone gospodarowanie zasobami. Nowe źródło pozwoli ograniczyć zużycie wody do celów chłodzenia, a także przyczyni się do redukcji emisji CO2 oraz innych substancji, co wpłynie na jakość powietrza w stolicy. Realizacja projektu doprowadzi w skali roku do: produkcji 320 497 GJ energii cieplnej ze źródeł odnawialnych i redukcji emisji CO2 o ok. 62 682 ton (spadek emisji CO2 o ponad 3 proc.), wyjaśniono.

"Budowa układu odzysku ciepła z ścieków to nowoczesne i przełomowe rozwiązanie, które pozwala wykorzystać energię cieplną z już dostępnego źródła – ścieków. Cieszymy się, że dzięki dofinansowaniu będziemy mogli wdrożyć technologię, która nie tylko zmniejszy zużycie paliw, ale pomoże też sprostać rosnącym wymaganiom środowiskowym. To inwestycja, która realnie zmienia sposób myślenia o produkcji energii w Warszawie i otwiera nam drogę do kolejnych ambitnych projektów" – skomentował prezes zarządu Orlen Termika Andrzej Gajewski, cytowany w komunikacie.

Największy w historii plan modernizacji Elektrociepłowni Żerań

Budowa układu odzysku ciepła ze ścieków nieoczyszczonych jest ważną częścią największego w historii warszawskich elektrociepłowni planu modernizacji Elektrociepłowni Żerań. Jego realizacja rozpoczęła się już w 2021 roku, kiedy uruchomiono blok gazowo-parowy oraz dwie szczytowe kotłownie gazowe. Celem jest całkowite odejście od spalania węgla do 2035 roku i wycofanie z użytkowania wszystkich jednostek produkcyjnych zasilanych tym paliwem, przypomniano.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 267 mld zł w 2025 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Czytaj też:

