Podczas Forum Ekonomicznego w Petersburgu Putin wyglądał na chorego i opuchniętego, a jego wypowiedzi na temat wojny na Ukrainie były dalekie od prawdy i dość absurdalne, biorąc pod uwagę obecną sytuację na froncie – pisze "The Independent".

Putin stwierdził, że Moskwa odnosi zwycięstwa na polu bitwy, a gospodarka rosyjska kwitnie. Argumentował również, że wojnę można i należy wygrać. Jak dodał, Rosja chce odzyskać części czterech ukraińskich regionów, których jego armia nie zdołała w pełni zdobyć w ciągu ponad czterech lat inwazji.

Putin jak Trump? "Coraz bardziej niebezpieczny"

Brytyjski dziennik ocenia, że Putin naśladuje Trumpa w swojej rosnącej nieprzewidywalności, co czyni go coraz bardziej niebezpiecznym. Zdaniem gazety, rosyjski przywódca "zachowuje się dziwniej niż kiedykolwiek i to powinno nas przerazić do szpiku kości".

"The Independent" dostrzega ryzyko przeprowadzenia przez Rosję "operacji pod obcą flagą", aby uzasadnić rozszerzenie wojny na Białoruś, a następnie na państwa bałtyckie i Bałkany Wschodnie, co oznaczałoby atak na NATO.

Według publikacji, istnieją obawy dotyczące inscenizowanych "wypadków" w elektrowniach atomowych, w tym w Czarnobylu, gdzie w 1986 r. wybuchła największa katastrofa jądrowa w dziejach ludzkości, a także w Zaporożu, gdzie niedawno doszło do ataków.

Upadek reżimu równa się anarchia w Rosji. "Naprawdę straszne rzeczy"

"Podejrzewam, że to alarmująco widoczne pogorszenie stanu psychicznego i fizycznego rosyjskiego przywódcy skłoniło szefa brytyjskich sił zbrojnych do ostrzeżenia, że jesteśmy teraz w większym niebezpieczeństwie niż kiedykolwiek za jego życia" – pisze Robert Fox, felietonista "The Independent".

Peter Frankopan, profesor historii powszechnej na Uniwersytecie Oksfordzkim, zwraca uwagę, że upadek reżimu Putina oznaczałby anarchię na dużych obszarach wschodniej Rosji, gdzie – jak powiedział – "znajdują się arsenały naprawdę strasznych rzeczy i kto wie, co się stanie", gdyby zostały uwolnione.

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