Więcej krajowego gazu. Orlen rozpoczyna wydobycie z nowych odwiertów

Łącznie obie inwestycje dostarczą około 140 mln m3 gazu ziemnego w pierwszym roku i zapewnią stabilne wydobycie przez kolejnych kilkanaście lat.

"Uruchomienie produkcji z nowych odwiertów na złożach Jastrzębiec i Sierosław to kolejny krok w realizacji Strategii Orlen 2035, która zakłada systematyczny wzrost własnego wydobycia gazu ziemnego. Każda nowa inwestycja pozwalająca pozyskać dodatkową ilość surowca z rodzimych źródeł realnie wzmacnia nasze bezpieczeństwo. Gaz ziemny trafia nie tylko do energetyki, ale też jako surowiec do przemysłu oraz do polskich domów. Posiadanie krajowego wydobycia wprost przekłada się więc na pewność dostaw" – przekazał w komunikacie członek zarządu Orlenu ds. upstream Wiesław Prugar.

"Orlen konsekwentnie zwiększa efektywność prowadzonych prac wydobywczych. Wykorzystujemy, między innymi, mobilne instalacje produkcyjne oraz istniejącą już infrastrukturę, co pozwala znacząco ograniczać koszty i sprawnie włączać nowe zasoby do systemu" – dodał.

Wydobycie gazu. Nowe odwierty w Polsce

Takie podejście wynika z założeń programu poszukiwawczo-wydobywczego Orlenu dla małych złóż, którego realizacja opiera się na zoptymalizowanym podejściu do planowanych nakładów na ich zagospodarowanie, przede wszystkim redukcji kosztów i usprawnianiu procesów. Program jest powiązany ze strategią Orlen 2035, która zakłada rozwój krajowego obszaru upstream i zwiększenie produkcji gazu ziemnego z rodzimych złóż do 4 mld m3 rocznie do 2030 r.

Złoże Sierosław położone jest na pograniczu gmin Tarnowo Podgórne i Dopiewo w Wielkopolsce. Zagospodarowany tam odwiert Sierosław 2H pozwoli na produkcję około 40 mln m3 gazu zaazotowanego (ponad 213 tys. BOE) rocznie. Szacowane zasoby całego złoża wynoszą około 900 mln m3 (ok. 4,7 mln BOE) gazu ziemnego zaazotowanego, co pozwoli na jego eksploatację przez kilkanaście lat.

Na złożu Jastrzębiec, położonym na granicy gmin Tarnogród i Kuryłówka w powiecie biłgorajskim, do produkcji włączono pięć nowych odwiertów. W okresie najwyższego wydobycia pozwolą one zwiększyć krajową produkcję gazu o około 100 mln m3 (ok. 645 tys. BOE) rocznie. Zasoby złoża Jastrzębiec szacowane są na blisko 1 mld m3 (ok. 6,5 mln BOE) gazu ziemnego, co – przy uwzględnieniu naturalnego spadku wydobycia w czasie – umożliwi jego eksploatację przez kolejnych kilkanaście lat.

