W Berlinie otwarto największą w Niemczech świątynię hinduistyczną

Z prawie 18-metrową wieżą, dom modlitwy w berlińskiej dzielnicy Neukölln jest obecnie największą świątynią wyznawców hinduizmu w Niemczech.

Wcześniej tytuł ten należał do świątyni wspólnoty hinduistycznej w Hamm w Nadrenii Północnej-Westfalii.

Świątynia hinduizmu w Berlinie. Kosztowała ponad milion euro

Według stowarzyszenia sponsorującego, już w 2005 roku powstały wstępne plany nowego domu modlitwy o powierzchni około 850 metrów kwadratowych.

Rozpoczęcie budowy przesunięto jednak na 2010 rok z powodu problemów z pozwoleniami. Następnie projekt został dodatkowo opóźniony, między innymi z powodu trudności z dostawami.

Całkowity koszt budowy wyniósł około 1,1 miliona euro. Świątynia została sfinansowana z darowizn i zaangażowania wolontariuszy.

Poświęcenie wodą z Gangesu i Szprewy

Podczas uroczystego poświęcenia w niedzielę (7 czerwca) kapłan z pomocą dźwigu poleje wodą przez szczyt wieży. Woda będzie pochodzić zarówno z Gangesu w Indiach, jak i ze Szprewy w Berlinie.

Ma to na celu oczyszczenie z góry hinduistycznej świątyni Sri Ganesha, jak oficjalnie się nazywa.

Według szacunków stowarzyszenia zarządzającego nową świątynią, w Berlinie mieszka obecnie 48 000 Hindusów, a w całych Niemczech około 120 000.

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