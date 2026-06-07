Biskup zastrzelony w rezydencji. Reaguje papież Leon

Informacja o tragicznym wydarzeniu dotarła do Ojca Świętego podczas pierwszego dnia jego podróży apostolskiej do Hiszpanii. W sobotę (6 czerwca) dyrektor Biura Prasowego Watykanu Matteo Bruni przekazał oświadczenie.

"Papież Leon XIV z bólem przyjął wiadomość o poważnym akcie przemocy, który doprowadził do śmierci jego ekscelencji bp. Osória Citory Afonsa, biskupa Quelimane i administratora apostolskiego Beiry. Łączy się w modlitwie z wiernymi tych diecezji i całego Mozambiku w tej godzinie zagubienia, prosząc Pana, aby obdarzył ich pocieszeniem, strzegł w swojej miłości każdego mężczyzny i każdą kobietę oraz powstrzymał rękę ludzi dopuszczających się przemocy" – czytamy.

Nie żyje biskup postrzelony w klatkę piersiową i serce

Ciało duchownego znaleziono w sobotę w rezydencji biskupiej w Quelimane. Nie są znane okoliczności zabójstwa, śledztwo cały czas trwa.

Jak poinformowali podczas konferencji prasowej przedstawiciele Krajowej Służby Dochodzeń Kryminalnych, biskup został trafiony kilkoma pociskami w okolice klatki piersiowej i serca. Odniesione obrażenia okazały się śmiertelne.

Kondolencje prezydenta Mozambiku

Głęboki smutek i współczucie wyraził także prezydent kraju Daniel Francisco Chapo. Podkreślił on, że "śmierć biskupa stanowi niepowetowaną stratę nie tylko dla całej wspólnoty chrześcijańskiej, ale również dla całego społeczeństwa Mozambiku".

Bp Osório Citora Afonso pełnił funkcję sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Mozambiku. W latach 2017-2023 pracował również jako urzędnik w Dykasterii ds. Ewangelizacji. Miał 54 lata.

Czytaj też:

Nie żyje biskup napadnięty w swojej rezydencji