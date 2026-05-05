Orlen uruchamia nowe złoże. Gaz już płynie do Polski
Ekonomia

Orlen, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP
Orlen Upstream Norway i Equinor uruchomili eksploatację z nowego złoża Eirin na Morzu Północnym, które w szczytowym okresie ma dostarczać nawet 270 mln m3 gazu rocznie.

Złoże Eirin zlokalizowane jest na Morzu Północnym, ok. 250 km na zachód od Stavanger. Jego zasoby wynoszą 27,6 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, w tym 3 mld m3 gazu ziemnego.

Orlen Upstream Norway posiada 41,3 proc. udziałów w złożu, co oznacza, że zasoby Eirin przypadające na spółkę to prawie 11,5 mln baryłek ekwiwalentu ropy, w tym ponad 1,2 mld m3 gazu. Pozostałe udziały należą do Equinor, który jest operatorem koncesji.

Eksploatacja złoża Eirin prowadzona jest z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury platformy Gina Krog, która od 2023 r. zasilana jest energią elektryczną z lądu i której Orlen Upstream Norway również jest udziałowcem.

90 proc. tej energii pochodzi z elektrowni wodnych, a kolejne 8 proc. – z wiatrowych. Dzięki temu emisje związane z wydobyciem są wyjątkowo niskie i wynoszą zaledwie 3 kg CO2 na baryłkę ekwiwalentu ropy. To zdecydowanie mniej niż średnia dla całego Norweskiego Szelfu Kontynentalnego (6,7 kg) oraz światowa (16 kg).

Prezes Orlenu: Gaz wydobywany ze złoża Eirin płynie już do Polski

– Gaz wydobywany na Norweskim Szelfie Kontynentalnym jest kluczowy dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Europy i Polski. Nasza obecność w Norwegii ma charakter strategiczny i długofalowy – powiedział prezes Orlenu Ireneusz Fąfara.

Podkreślił, że uruchomienie produkcji ze złoża Eirin wzmacnia pozycję spółki w regionie oraz potwierdza determinację i skuteczność w realizacji inwestycji, które rozwijają potencjał wydobywczy szelfu.

– Gaz, który wydobywamy z Eirin, już płynie do Polski, wzmacniając gwarancję niezawodności dostaw dla klientów Orlenu, pomimo napiętej sytuacji międzynarodowej – zaznaczył Fąfara.

Orlen Upstream Norway i Equinor zakładają, że w sąsiedztwie Gina Krog i Eirin mogą znajdować się dodatkowe zasoby węglowodorów. Dlatego w kolejnych latach planują prowadzić na tym obszarze dalsze prace poszukiwawcze.

Opracował: Damian Cygan
Źródło: ISBnews
