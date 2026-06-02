Orlen uruchomił już siódmą taką stację. Tym razem w Trójmieście

"Wodór będzie odgrywał coraz większą rolę w nowoczesnej gospodarce, dlatego konsekwentnie rozwijamy zarówno jego produkcję, jak i infrastrukturę niezbędną do wykorzystania tego paliwa. Dostrzegamy jego szczególny potencjał przede wszystkim w transporcie publicznym i ciężkim, gdzie może realnie wspierać dekarbonizację oraz poprawę jakości powietrza. Naszym celem jest stworzenie niezawodnego systemu dostaw dla transportu. Uruchomienie stacji w Gdyni powiększa budowaną przez nas ogólnopolską sieć, oferując kierowcom tankowanie tego niskoemisyjnego paliwa w siódmej już, a pierwszej na północy Polski lokalizacji, położonej tuż obok strategicznego węzła transportowego tras S6 i S7" – przekazał dyrektor wykonawczy ds. biopaliw i wodoru w Orlenie Grzegorz Jóźwiak, cytowany w komunikacie.

Stacja wodorowa w Gdyni została wyposażona w dystrybutor z dwoma punktami tankowania o ciśnieniu 350 bar dla samochodów osobowych oraz 700 bar dla autobusów i pojazdów ciężarowych. Jej dobowa wydajność wynosi 630 kg wodoru. Tankowanie auta osobowego potrwa około 5 minut, a autobusu około 15 minut. Obiekt jest ogólnodostępny i działa przez całą dobę. W okresie wakacyjnym pilotażowe kursy po Gdyni rozpocznie autobus wodorowy, którego tankowanie będzie odbywało się na nowo otwartej stacji.

To już siódma taka stacja Orlenu

Wodór do gdyńskiego obiektu jest dostarczany z Hubów Orlenu we Włocławku i Trzebini za pomocą naczep wodorowych (tzw. bateriowozów), których pojemność wynosi 500-900 kg paliwa. Naczepy będą wymieniane na bieżąco wraz ze zużyciem wodoru.

Inwestycja, która powstała w ramach projektu "PureH2", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa. Stację wyposażono m.in. w czujniki wodoru i złącza zrywne, zabezpieczono również teren, na którym magazynowane jest to paliwo.

Do 2035 r. łączna zakładana moc elektrolizerów w Grupie Orlen wyniesie ok. 0,9 GW. W połączeniu z projektami typu waste-to-hydrogen umożliwi to produkcję ponad 130 tys. ton odnawialnego wodoru rocznie w tym okresie. Nowe stacje powstają także jako element transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), ułatwiając podróże pomiędzy lokalizacjami w Polsce i Europie.

Ogólnodostępne stacje tankowania wodoru Orlen działają w Poznaniu, Katowicach, Wałbrzychu, Włocławku, Pile oraz Płocku. Ponadto, od 2022 r. na terenie zajezdni autobusowej w Krakowie funkcjonuje stacja mobilna Orlen, na której tankowane są autobusy komunikacji miejskiej. W przyszłości kolejne punkty tankowania wodoru Orlen uruchomi również m.in. w Warszawie, Krakowie, Bielsku-Białej i Gorzowie Wielkopolskim.

