Pierwsza taka stacja Orlenu w Polsce. Została otwarta w Poznaniu

Stacja wodorowa w Poznaniu jest zlokalizowana na terenie stacji paliw Orlen przy ul. Warszawskiej 231, w pobliżu pętli tramwajowej Miłostowo. Obiekt działa całodobowo i jest dostępny publicznie, co oznacza, że z możliwości tankowania mogą korzystać nie tylko autobusy MPK Poznań, ale też wszyscy użytkownicy pojazdów napędzanych paliwem wodorowym.

W Poznaniu można już zatankować wodór

Orlen udostępnił kierowcom trzy dystrybutory. Dwa o ciśnieniu 350 bar służą do tankowania autobusów i pojazdów ciężarowych, natomiast dodatkowy dystrybutor, o ciśnieniu 700 bar, jest przeznaczony dla samochodów osobowych.

Cały proces zatankowania autobusu do pełna trwa ok. 15 minut. Jego dzienne zapotrzebowanie na wodór wynosi ok. 30 kg, co umożliwia przejechanie około 350 km. Z kolei czas tankowania samochodu osobowego, ze zbiornikiem o pojemności 5 kg wodoru, wynosi ok. 5 minut. Taka ilość paliwa wystarczy do przejechania około 600 km.

Wodór do stacji w Poznaniu dostarczany jest z instalacji wytwórczej Grupy Orlen we Włocławku. Stacja pozwala na zatankowanie w ciągu doby ponad jednej tony wodoru. To ilość, która pozwala zaspokoić zapotrzebowanie 34 autobusów miejskich, którymi docelowo będzie dysponować MPK Poznań, i kilku pojazdów osobowych.

– Zakładamy, że w ciągu 15-letniej umowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Poznaniu, dostarczymy za pośrednictwem tej stacji ok. 2 mln kg wodoru. Do roku 2030, zgodnie ze strategią koncernu, chcemy uruchomić ponad 100 stacji tankowania wodoru, w tym połowę w Polsce. Będą one zaopatrywane w wodór z 10 hubów wodorowych, z których trzy już istnieją, w Trzebini, Włocławku i czeskim Litvinovie, a kolejne powstaną w Szczecinie, Bystrej, Ostrołęce i Gdańsku – powiedział członek zarządu Orlenu ds. energetyki i transformacji energetycznej Artur Osuchowski podczas uruchomienia stacji.

Grupa Orlen

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego.

W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 372,64 mld zł w 2023 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

