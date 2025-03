Za nami XVIII Międzynarodowy Kongres Polskich Stowarzyszeń Studenckich!

XVIII Międzynarodowy Kongres Polskich Stowarzyszeń Studenckich, który odbył się w dniach 28 lutego – 1 marca 2025 roku w samym centrum Paryża, był nie tylko konferencją, ale także symbolicznym mostem łączącym młodych ludzi z ich korzeniami.

Międzynarodowy Kongres Polskich Stowarzyszeń Studenckich to najstarsza i najbardziej rozpoznawalna polska konferencja studencka, która od 18 lat zrzesza Polki i Polaków studiujących na zagranicznych uczelniach. Hasłem przewodnim tegorocznego Kongresu było „United in Diversity, Forward in Action” (Zjednoczeni w różnorodności, naprzód w działaniu).

Polskość w sercu Europy

Paryż, jako miasto goszczące Kongres, nie został wybrany przypadkowo. Miasto to od wieków pełniło rolę azylu dla polskich emigrantów i stanowiło centrum działalności polskich intelektualistów. Wystarczy wspomnieć o Adamie Mickiewiczu czy Fryderyku Chopinie, którzy w tym mieście tworzyli swoje największe dzieła. Współczesna historia również przyniosła wiele przykładów współpracy polsko-francuskiej – od walki polskich żołnierzy w czasie II wojny światowej po dynamiczne relacje gospodarcze i kulturalne.

Tegoroczny Kongres był więc naturalnym nawiązaniem do tej tradycji. W Maison de la Chimie, nieopodal Wieży Eiffla, zgromadziło się ponad 450 polskich studentów z różnych zakątków świata: od Londynu i Berlina po Nowy Jork i Toronto. To właśnie oni – młodzi, ambitni i pełni pasji – stali się głównymi bohaterami tego wydarzenia. Podczas dwóch dni, uczestnicy brali udział w warsztatach z ekspertami, panelach dyskusyjnych z udziałem liderów opinii publicznej, poznali potencjalnych pracodawców podczas targów karier. To wszystko zwieńczone zostało dwoma wyjątkowymi wydarzeniami networkingowymi – piątkowym koktajlem w Ambasadzie RP w Paryżu oraz uroczystym, sobotnim balem maskowym.

Agenda wydarzenia nie tylko nawiązywała do tradycji relacji polsko-francuskich. Była przede wszystkim spojrzeniem w przyszłość. Liczne rozmowy o przyszłości Unii Europejskiej i polskiej roli w jej strukturach, dyskusje o wolności artystycznej w sztuce, aż po poszukiwanie sposobów na budowanie przewagi w cyfrowej gospodarce. Spektrum tematów odzwierciedlało nie tylko złożoność otaczającego nas świata, ale przede wszystkim zainteresowania i potrzebny polskiej młodzieży, która patrzy na otoczenie w sposób niebywale wielowątkowy.

– „To było bardzo dobre merytorycznie wydarzenie, czemu dowodzi przemyślana agenda. Osobiście bardzo cieszy mnie tak duża frekwencja młodych i zaangażowanych ludzi – to pokazuje, że są zainteresowani odważnym, transparentnym i jakościowym dialogiem na tematy, które dzisiaj kształtują naszą rzeczywistość i również podobnie jak my w Banku BNP Paribas dostrzegają szanse tam, gdzie inni widzą tylko zagrożenia. Z dumą wsparliśmy Kongres jako Główny Partner ponieważ wierzymy, że to przestrzeń dająca wyjątkową możliwość w kształtowaniu postaw młodych osób”. – mówi Izabela Tworzydło, dyrektorka departamentu komunikacji korporacyjnej w Banku BNP Paribas.

– „Kongres to nie tylko miejsce wymiany myśli i doświadczeń, ale przede wszystkim przestrzeń budowania wspólnoty. Pomimo dzielących nas kilometrów wszyscy czujemy silne więzi z Polską i chcemy działać na rzecz jej przyszłości” – mówi Hanna Duszyńska, jedna z Project Leaderek tegorocznego Kongresu.

Dialog pokoleń i inspirujące debaty

Agenda wydarzenia imponowała różnorodnością tematów: od roli Polski w Unii Europejskiej, przez wolność sztuki i przyszłość dziennikarstwa, aż po cele zrównoważonego rozwoju ONZ oraz wyzwania globalnego rynku pracy dla młodych ludzi.

Jednym z najbardziej angażujących paneli była dyskusja poświęcona celom zrównoważonego rozwoju ONZ. Lidia Kołucka, reprezentująca Orlen, podkreśliła rolę biznesu w budowaniu lepszej przyszłości:

– „Zrównoważony rozwój to nie tylko odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń, ale także szansa na tworzenie innowacyjnych rozwiązań. Jako Orlen chcemy być częścią tej zmiany. Dialog z młodym pokoleniem jest kluczowy – to oni będą liderami jutra. Nasza obecność na Kongresie to wyraz głęboko zakorzenionej potrzeby rozwoju, którego nie osiągniemy bez tych młodych talentów zgromadzonych na konferencji”..

Równie inspirujący był panel dotyczący globalnego rynku pracy dla młodych ludzi. Anna Grabowska z Grupy Żabka mówiła o konieczności współpracy między edukacją a biznesem:

– „Grupa Żabka od lat angażuje się w inicjatywy wspierające rozwój młodych talentów. Chcemy być częścią świata, który przygotowuje młodych ludzi do wyzwań współczesnego świata pracy. To właśnie oni będą kształtować przyszłość globalnej gospodarki. Wierzymy, że wspieranie inicjatyw takich jak Kongres mają ogromne znaczenie w przygotowaniu młodych ludzi na wyzwania przyszłości”..

Mosty zamiast murów

Jednym z najważniejszych przesłań Kongresu była potrzeba budowania mostów – zarówno tych dosłownych, jak i metaforycznych. Młodzi Polacy udowodnili, że różnorodność perspektyw jest siłą napędową innowacji. Spotkanie w Paryżu stało się przestrzenią do wymiany doświadczeń między studentami o różnych specjalizacjach: od nauk ścisłych, przez sztukę po nauki polityczne.

Rolę współpracy podkreślała także Agnieszka Wolska, Wiceprezeska Banku BNP Paribas, w swoim wystąpieniu skupiła się na tym, jak być liderem, który jednoczy ludzi wokół wspólnej idei. Ważnym punktem w tej tematyce były także warsztaty przeprowadzone przez Bank BNP Paribas oraz Fundację Nowej Wspólnoty – „Jak lepiej dogadywać się w pracy? Trening dobrej rozmowy”. Dzięki tym warsztatom uczestnicy mieli szansę dowiedzieć się, jak w swojej komunikacji mogą budować atmosferę skutecznej i przyjaznej współpracy oraz jak rozmawiać ze sobą w szacunku i otwartości pomimo różnicy poglądów.

Nie zabrakło również miejsca na rozmowy o wartościach takich jak solidarność, odpowiedzialność społeczna czy współpraca międzynarodowa. Jak zauważyli organizatorzy, to właśnie te wartości są fundamentem działań polskich stowarzyszeń studenckich na całym świecie.

– „Współpraca między nami pokazuje, że mimo różnic kulturowych czy geograficznych możemy działać razem na rzecz wspólnych celów. To niesamowite uczucie wiedzieć, że gdziekolwiek jesteśmy na świecie, zawsze możemy liczyć na siebie nawzajem” – mówi Emilia Żygis, druga z Project Leaderek Kongresu.

Przyszłość zaczyna się dziś

Spojrzenie w przyszłość było najważniejszym elementem wielu dyskusji i wystąpień, które wydarzyły się podczas wydarzenia. O tym jak może wyglądać przyszłość inwestycji, co możemy zrobić celem stabilizacji w niestabilnych czasach oraz gdzie zmierza dziennikarstwo. To nadal tylko część z wielu tematów poruszonych podczas Kongresu. Jednak bez wątpienia można przyznać, dwa dni pod dachami Paryża zaowocowały w wiele pomysłów, które już niedługo będą realizować młodzi uczestniczący w dyskusacjach.

Kongres zakończył się symbolicznym apelem do młodego pokolenia: aby nie bać się marzyć i podejmować wyzwań. Uczestnicy wyjechali z Paryża pełni energii do działania oraz nowych pomysłów na projekty społeczne i naukowe.

To wydarzenie przypomniało nam wszystkim o sile jedności oraz znaczeniu dialogu międzykulturowego. XVIII Międzynarodowy Kongres Polskich Stowarzyszeń Studenckich był nie tylko okazją do rozmowy o przyszłości Polski i świata, ale także dowodem na to, że młode pokolenie jest gotowe przejąć stery i zmieniać rzeczywistość na lepsze.

Paryż znów stał się miejscem historycznym – tym razem jednak historię pisali młodzi Polacy