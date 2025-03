Podwójny przelew od ZUS. Dobre wieści dla emerytów

W kwietniu duża grupa emerytów dostanie od ZUS "podwójny przelew" i to przed Świętami Wielkanocnymi. Niedziela Wielkanocna przypada 20 kwietnia. Chodzi o emeryturę oraz "trzynastkę". 13. emerytura wyniesie 1878,91 zł brutto, co odpowiada wysokości minimalnej emerytury po marcowej waloryzacji. Kwota netto będzie się różnić w zależności od sytuacji podatkowej seniora i może wynieść od 1484,34 zł do 1709,81 zł na rękę.

ZUS standardowo wypłaca emerytury w poszczególne dni miesiąca: 1, 5, 6, 10, 15, 20 lub 25. Jeśli dzień wypłaty przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, świadczenie emerytalne jest przekazywane do realizacji z wyprzedzeniem minimum jednodniowym. Zwykle w takiej sytuacji ZUS wypłaca pieniądze w ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym powinno być wypłacone świadczenie. Na przykład jeśli pierwszy dzień miesiąca wypada w niedzielę, to emerytura przyjdzie najpóźniej w piątek poprzedzający tę niedzielę – zwraca uwagę portal superbiz.pl.

ZUS podał terminy wypłat

Zakład przedstawił ZUS szczegółowy harmonogram wypłat 13. emerytur. Dodatkowe pieniądze dotrą do seniorów wraz z emeryturami w kwietniu. Ze względu jednak na to, że Wielkanoc wypada w niedzielę, 20 kwietnia, a Poniedziałek Wielkanocny 21 kwietnia, część przelewów z ZUS musi być przyspieszona. Oznacza to, że podwójne świadczenie (standardowa emerytura + trzynastka) zostanie wypłacone: 1 kwietnia (wtorek); 4 kwietnia (piątek) – zamiast soboty 5 kwietnia i niedzieli 6 kwietnia; 10 kwietnia (czwartek); 15 kwietnia (wtorek); 18 kwietnia (piątek) – zamiast Niedzieli Wielkanocnej 20 kwietnia; 25 kwietnia (piątek). Oznacza to, że większość seniorów otrzyma podwójny przelew z ZUS jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi.

Emeryci otrzymujący podstawowe świadczenie w wysokości do 2500 zł brutto zapłacą od 13. emerytury 9-procentową składkę zdrowotną. Osoby z wyższymi świadczeniami zostaną dodatkowo objęte 12-procentową zaliczką na podatek dochodowy od nadwyżki ponad limit.

