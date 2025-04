Grzegorz Braun: Eurokołchoz idzie na wojnę

Kandydat partii Korona i polski deputowany do Parlamentu Europejskiego był gościem na kanale „Do Rzeczy”. Prawicowy polityk jest całkowicie pomijany przez mainstreamowe media, podczas gdy na rozmowy zapraszani są kandydaci uzyskujący w sondażach zbliżone albo niższe niż Braun poparcie.

Przedmiotem rozmowy były m.in. polska kampania prezydencka, wariant francuski, procedowana w Polsce ustawa cenzorska i sytuacja Polski na arenie międzynarodowej.

Wariant francuski z Le Pen. Grzegorz Braun: Uśmiechnięta demokracja walcząca w wydaniu eurokołchozowym

Pytany o ocenę zablokowania możliwości startu w wyborach prezydenckich Marine Le Pen, Braun zwrócił uwagę na kontekst ogólnoeuropejski w obecnej Unii Europejskiej.

– Uśmiechnięta demokracja walcząca w wydaniu eurokołchozowym. To, co przećwiczono na Rumunach to teraz twórczo rozwinięto wobec Francuzów i myślę, że Polska nie czeka, ale już jest poddana takiemu sterowaniu percepcją i odgórnemu zarządzaniu.

– Były przecież zapowiedzi, że będzie tu jakiś brukselski okrągły stół na temat deficytów demokracji w Polsce. Nawet jeśli to się nie ziści, to trwa operacja strategicznego zarządzania percepcją Polaków – ocenił lider Korony.

Unia Europejska. Faza ostentacyjnego totalniactwa

Jedno z pytań, jakie zadał Piotr Szlachtowicz dotyczyło odbioru w Parlamencie Europejskim decyzji o zabronieniu startu w wyborach Marine Le Pen.

– Tutaj to nikogo już specjalnie nie zaskakuje, nie dziwi. Wszyscy to widzą, jedni wspierają, drudzy bezsilnie znoszą. Eurokołchoz wszedł w fazę ostentacyjnego totalniactwa. Eurokołchoz idzie na wojnę – zewnętrznie i wewnętrznie nominuje wrogów. Nie dopuścimy do tego, żeby czarna reakcja korzystała z procedur demokratycznych i sięgała po władzę – powiedział Braun, komentując przypadek liderki francuskiej opozycji.

Niepodległość Polski? "Nie będzie respektowana"

Braun nie szczędził słów krytyki samej Le Pen za "polit-poprawność", oceniając, że zrobiła wiele by "być układnie i miło z Żydami" i "nie denerwować sodomitów i propagatorów sodomii", a system i tak ją odrzucił.

Polityk przypomniał w tym kontekście wielokrotnie prezentowane stanowisko, że Polska musi sobie niepodległość wywalczyć.

– Trzeba odzyskać niepodległość. Niech nikt nie myśli, że w ramach eurokołchozu można wynegocjować niepodległość, wprawdzie niepełną, ale jakoś tam respektowaną. Nie, ona nie będzie respektowana. Eurokołchoz to są ludzie, którzy mają krew na rękach. To podżegacz wojenni i na kierunku ukraińskim [...] a z drugiej strony to krew dzieci, cywilów, także zagranicznych w Gazie – powiedział Braun.

