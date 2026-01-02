Tusk o sondażu: Z nowym rokiem mocnym krokiem

"Z nowym rokiem mocnym krokiem czyli pierwszy sondaż w 2026 r." – napisał Tusk w piątek w serwisie X. To komentarz premiera do wyników pierwszego w 2026 r. sondażu poparcia dla partii politycznych.

KO przed PiS, Korona dogania Lewicę. Najnowszy sondaż

Z sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" wynika, że gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, to wygrałaby je Koalicja Obywatelska, na którą chce głosować 34,2 proc. pytanych.

Na Prawo i Sprawiedliwość oddałoby głos 29,88 proc. ankietowanych, a na Konfederację Wolność i Niepodległość – 10,15 proc.

Do Sejmu weszłyby jeszcze: Nowa Lewica z wynikiem 7,37 proc. oraz Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna – 7,22 proc.

Polska 2050 i PSL poza Sejmem. Tusk bez koalicjantów?

Poniżej progu wyborczego znalazłyby się natomiast: Partia Razem (4,58 proc.), Polska 2050 Szymona Hołowni (3,31 proc.) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe (1,11 proc.). Na inną partię głos oddałoby 2,18 proc. pytanych.

Sondaż został zrealizowany w dniach 31 grudnia 2025 r. i 1 stycznia 2026 r. metodą CAWI (wywiad internetowy wspomagany komputerowo) na próbie 1002 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18 lat i więcej. Maksymalny błąd oszacowania wynosi ok. 3 proc.