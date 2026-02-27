Premier przedłuża stopnie alarmowe. Nowy komunikat RCB

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) poinformowało w piątek o przedłużeniu przez premiera Donalda Tuska stopni alarmowych CHARLIE i BRAVO do 31 maja 2026 r. Decyzja ma związek z utrzymującym się podwyższonym poziomem zagrożeń, w tym wcześniejszymi aktami sabotażu wymierzonymi w infrastrukturę kolejową.

Stopnie alarmowe to przede wszystkim sygnał dla służb i administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności.

Stopnie alarmowe BRAVO i CHARLIE. Co oznaczają?

Stopień BRAVO wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności. Występuje on w czterostopniowej skali.

Stopień BRAVO-CRP dotyczy cyberataków i nakłada na administrację publiczną obowiązek prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych i całodobowych dyżurów.

Stopień CHARLIE dotyczy wysokiego poziomu zagrożenia i obejmuje liczne obostrzenia dla obszaru, którego dotyczy. Poza całodobowymi dyżurami, wprowadzane są także dodatkowe – na potrzeby wdrożenia procedur w przypadku ataku terrorystycznego. Sprawdzana jest też dostępność miejsc do ewakuacji ludności. Trzeci stopień alarmowy CHARLIE obowiązuje na wybranych obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP Linię Hutniczą Szerokotorową.

Stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, prezes Rady Ministrów po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i szefa ABW, a w przypadkach niecierpiących zwłoki – minister właściwy do spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii szefa ABW, informując o tym niezwłocznie prezesa Rady Ministrów.

