Ataki Izraela i USA potępione. Światowa Rada Kościołów zabrała głos

Ta spirala przemocy zagraża milionom cywilów, podważa bezpieczeństwo regionalne i międzynarodowe oraz nadwyręża i tak już kruchą stabilność gospodarczą i społeczną na Bliskim Wschodzie – oświadczył Sekretarz Generalny Jerry Pillay 28 lutego w Genewie.

Konfrontacja militarna i odwet nie mogą przynieść ani trwałego bezpieczeństwa, ani pokoju. Przeciwnie, przynoszą więcej cierpienia i zwiększają ryzyko regionalnego konfliktu o nieprzewidywalnych konsekwencjach globalnych – powiedział przedstawiciel ŚRK skupiającej 356 Kościołów, które łącznie liczą ponad 580 milionów chrześcijan. Kościół rzymskokatolicki nie jest członkiem ŚRK, ale od 1965 roku blisko z nią współpracuje..

Rada wezwała do natychmiastowego zaprzestania wszelkich działań zbrojnych, ochrony ludności cywilnej, wznowienia negocjacji dyplomatycznych i skoordynowanych wysiłków międzynarodowych w celu zapobieżenia dalszej eskalacji. "Apelujemy do decydentów politycznych o rozwagę, poczucie odpowiedzialności i odnowione zaangażowanie na rzecz pokojowego rozwiązywania konfliktów" – oświadczył Pillay.

Śmierć Chameneiego. Nowe władze w Iranie

W Iranie rozpoczął się proces przekazania władzy po śmierci ajatollaha Alego Chameneiego. W najbliższych dniach ma zostać powołana tymczasowa rada przywódcza.

Sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ali Laridżani, który pełnił funkcję doradcy Alego Chameneiego, zapowiedział w rozmowie z irańską telewizją państwową, że już w niedzielę może zostać powołana tymczasowa rada przywódcza.

Oznacza to, że do czasu wyboru nowego najwyższego przywódcy odpowiedzialność za losy Iranu przejma prezydent państwa Masud Pezeszkian, szef władzy sądowniczej Golamhosejn Mohseni Edżei, a także jeden z prawników Rady Strażników.

– Od dzisiaj pracujemy nad jej sformowaniem – powiedział Ali Laridżani. Jak podkreślił, rada powstanie "jak najszybciej".

Iran potwierdza: Chamenei nie żyje

Irańska telewizja państwowa zaprezentowała w niedzielę oświadczenie Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Organ potwierdził śmierć ajatollaha Alego Chameneiego.

Organ w swoim komunikacie, odczytanym na antenie przez prezentera, zaznaczył, że "męczeństwo" Chameneiego ma być początkiem "powstania w walce przeciwko prześladowcom". Na terytorium Iranu ogłoszono 40-dniową żałobę narodową.

Nie przekazano do tej pory żadnych szczegółów dotyczących okoliczności śmierci Chameneiego. Irańskie władze jedynie winą za śmierć duchowego przywódcy obarczyły Stanu Zjednoczone oraz Izraela – wskazuje BBC.

