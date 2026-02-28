Minister obrony i dowódca Korpusu zginęli w izraelskich atakach na Iran

Agencja prasowa Reutera, powołując się na dwa źródła zaznajomione z izraelskimi operacjami wojskowymi oraz jedno źródło regionalne, poinformowała, że w wyniku ataków Izraela zginęli minister obrony Iranu Amir Nasirzadeh oraz dowódca Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej Mohammed Pakpour. Władze w Teheranie nie odniosły się dotychczas do tych informacji.

Aziz Nasirzadeh pełnił funkcję ministra obrony w rządzie Masuda Pezeshkiana od sierpnia 2024 r. Wcześniej był zastępcą szefa sztabu irańskich sił zbrojnych i dowódcą irańskich sił powietrznych (IRIAF). Uczestniczył w wojnie iracko-irańskiej.

Mohammad Pakpour pełnił funkcję dowódcy Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) od 2025 r. Wcześniej agencja Reutera, powołując się na "źródło zbliżone do władz w Teheranie", podała, że kilku wysokich rangą dowódców Korpusu zginęło w uderzeniach USA i Izraela na cele w Iranie. Nie podano jednak, kto dokładnie znajduje się w tym gronie.

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej to jedna z dwóch gałęzi irańskich sił zbrojnych, obok Armii Islamskiej Republiki Iranu. Według irańskiej konstytucji Korpus odpowiedzialny jest za obronę rewolucji islamskiej i jej osiągnięć. Do jego zadań należy zwalczanie ruchów niechętnych ustrojowi Iranu jako republiki islamskiej, wspieranie proirańskich organizacji zbrojnych poza granicami kraju i zwalczanie wpływów obcych w Iranie.

Izrael i USA zaatakowały Iran

W sobotni poranek doszło do skoordynowanego ataku sił zbrojnych USA i Izraela na Iran. Przeprowadzono szeroko zakrojone uderzenia z powietrza i morza wymierzone m.in. w instalacje wojskowe, budynki rządowe oraz obiekty wywiadowcze.

Izraelskie władze przekonują, że to "uderzenie wyprzedzające". Natomiast prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump potwierdził rozpoczęcie "dużej operacji bojowej", której celem jest "obrona narodu amerykańskiego poprzez wyeliminowanie bezpośredniego zagrożenia ze strony irańskiego reżimu".

Czytaj też:

Macron apeluje o pilny szczyt. "Eskalacja jest niebezpieczna dla wszystkich"Czytaj też:

Miedwiediew drwi z Trumpa. "Rozjemca ponownie pokazał swoją twarz"Czytaj też:

Kolejne kraje wciągnięte w konflikt. Zamykają przestrzeń powietrzną