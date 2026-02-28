Atak na Iran. Gawkowski: Podjąłem decyzję

"W związku z atakiem USA i Izraela na Iran, podjąłem decyzję o wzmocnieniu monitoringu cyberprzestrzeni Polski pod kątem ewentualnych zagrożeń i kampanii dezinformacyjnych" – poinformował w mediach społecznościowych minister cyfryzacji.

"Obecnie nie obserwujemy zwiększonych działań adwersarzy ale w takich sytuacji warto zwracać szczególną uwagę na źródła informacji pojawiających się w sieci. Bezpieczeństwo Polek i Polaków to priorytet wspólnych działań służb państwa" – przekazał Krzysztof Gawkowski z Lewicy.

Od rana nad Teheranem pojawiały się wybuchy. "New York Times" zweryfikował filmy, które pokazują ataki na dzielnicę Teheranu, w której znajduje się m.in. pałac prezydencki, irańska Rada Bezpieczeństwa Narodowego oraz inne ważne budynki rządowe. Inne nagrania pokazują ataki w pobliżu irańskiego Ministerstwa Wywiadu. CNN donosi, że Amerykanie planuję ataki przez kilka dni.

Izraelska armia informuje, że wykryła pociski balistyczne wystrzelone z Iranu w kierunku ich kraju. To pierwsza fala odwetu za poranny atak Izraela i USA m.in. na Teheran.

Przedstawiciele administracji USA ogłosili przed atakami na Iran, że spodziewają się irańskich ataków odwetowych na bazy i ambasady Stanów Zjednoczonych – informuje "New York Times". Z kolei irański urzędnik przekazał Agencji Reutera, że Iran przygotowuje się do odwetu za sobotnie ataki. Odpowiedź ma być "miażdżąca".

Trump zabrał głos

Prezydent USA Donald Trump potwierdził, że armia USA rozpoczęła "poważne operacje bojowe" w Iranie. Przywódca opublikował film na portalu Truth Social.

– Naszym celem jest obrona narodu amerykańskiego poprzez wyeliminowanie bezpośredniego zagrożenia ze strony irańskiego reżimu – przekazał Trump. Prezydent oświadczył, że Stany Zjednoczone "zniszczą irańskie rakiety i zrównają z ziemią irański przemysł rakietowy".

– Zniszczymy ich rakiety i ich przemysł rakietowy. Zniszczymy ich marynarkę wojenną i sprawimy, że ich regionalni sojusznicy nie będą mogli już destabilizować regionu i reszty świata (...) i zapewnimy, że nigdy nie będą mieli broni atomowe – ogłosił prezydent USA. Donald Trump stwierdził, że Stany Zjednoczone mogą ponieść straty, w tym wśród żołnierzy, ale jest to poświęcenie dla lepszej przyszłości.

