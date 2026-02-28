Macron apeluje o pilny szczyt. "Eskalacja jest niebezpieczna dla wszystkich"

Amerykańsko-izraelski atak na Iran wywołał falę poruszenia na świecie. Wiele państw przestrzega przed eskalacją. "Wybuch wojny między Stanami Zjednoczonymi, Izraelem i Iranem niesie ze sobą poważne konsekwencje dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. W tym decydującym momencie podejmujemy wszelkie możliwe środki, aby zapewnić bezpieczeństwo terytorium naszego kraju, naszych obywateli i naszych interesów na Bliskim Wschodzie" – zaznaczył Emmanuel Macron we wpisie na platformie X.

"Francja jest również gotowa rozmieścić niezbędne zasoby w celu ochrony swoich najbliższych partnerów, gdyby o to poprosili. Trwająca eskalacja jest niebezpieczna dla wszystkich. Musi się zatrzymać. Reżim irański musi zrozumieć, że nie ma teraz innego wyjścia, jak tylko w dobrej wierze rozpocząć negocjacje w celu zakończenia swojego programu nuklearnego i balistycznego, a także regionalnych działań destabilizacyjnych. Jest to absolutnie konieczne dla bezpieczeństwa wszystkich na Bliskim Wschodzie" – stwierdził prezydent Francji.

Pilny apel Macrona

"Naród irański musi również mieć możliwość swobodnego budowania swojej przyszłości. Masakry popełnione przez reżim islamski dyskwalifikują go i wymagają, aby głos narodu został przywrócony. Im szybciej, tym lepiej" – podkreślił Macron.

"Wierna swoim zasadom i świadoma swojej międzynarodowej odpowiedzialności, Francja apeluje o pilne zwołanie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Jestem w bliskim kontakcie z naszymi europejskimi partnerami i przyjaciółmi na Bliskim Wschodzie" – przekazał.

Atak na Iran

W sobotni poranek doszło do skoordynowanego ataku sił zbrojnych USA i Izraela na Iran. Przeprowadzono szeroko zakrojone uderzenia z powietrza i morza wymierzone m.in. w instalacje wojskowe, budynki rządowe oraz obiekty wywiadowcze.

Władze Izraela przekonują, że to "uderzenie wyprzedzające". Natomiast prezydent USA Donald Trump potwierdził rozpoczęcie "dużej operacji bojowej".

