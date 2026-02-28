"Piekielnie skomplikowana sytuacja". Sikorski odbył ważną rozmowę

W sobotni poranek doszło do skoordynowanego ataku sił zbrojnych USA i Izraela na Iran. Przeprowadzono szeroko zakrojone uderzenia z powietrza i morza wymierzone m.in. w instalacje wojskowe, budynki rządowe oraz obiekty wywiadowcze.

Izraelskie władze przekonują, że to "uderzenie wyprzedzające". Natomiast prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump potwierdził rozpoczęcie "dużej operacji bojowej". – Naszym celem jest obrona narodu amerykańskiego poprzez wyeliminowanie bezpośredniego zagrożenia ze strony irańskiego reżimu – mówił na nagraniu, które opublikował na swojej platformie Truth Social.

– Zniszczymy ich rakiety i przemysł rakietowy. Zniszczymy ich marynarkę wojenną i sprawimy, że ich regionalni sojusznicy nie będą mogli już destabilizować regionu i reszty świata. Zapewnimy, że nigdy nie będą mieli broni atomowej – oświadczył amerykański przywódca.

Sikorski: Pracownicy ambasady bezpieczni

"Właśnie skończyłem rozmowę z szefem naszej placówki w Teheranie. Pracownicy ambasady bezpieczni, w bazie Odyseusz zarejestrowanych tylko kilkoro osób, głównie z podwójnym obywatelstwem" – przekazał za pośrednictwem platformy X wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

"Wraz z sojusznikami monitorujemy dramatyczną, piekielnie skomplikowaną sytuację" – zapewnił szef MSZ.

twitter

"Trwa zakrojona na szeroką skalę operacja militarna na Bliskim Wschodzie. Przestrzeń powietrzna dla ruchu cywilnego nad Iranem, Irakiem, Izraelem, Katarem, Kuwejtem, Bahrajnem i ZEA jest zamknięta. Prawdopodobne są dalsze zamknięcia przestrzeni lub znaczne utrudnienia w ruchu lotniczym nad Jordanią, Arabią Saudyjską, Libanem i Syrią" – czytamy na profilu Polak za granicą.

"Od dłuższego czasu apelujemy o opuszczenie Iranu i Libanu oraz o unikanie podróży do całego regionu, w tym do Izraela. W przypadku pogorszenia sytuacji bezpieczeństwa możliwe są zakłócenia w ruchu lotniczym w całym regionie. Nie mamy informacji o poszkodowanych obywatelach RP. Sytuacja pozostaje niestabilna. Monitorujemy ją na bieżąco. Jesteśmy przygotowani na różne scenariusze" – oświadczył rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

Czytaj też:

Macron apeluje o pilny szczyt. "Eskalacja jest niebezpieczna dla wszystkich"Czytaj też:

Spięcie na antenie. "TVP powtarzała narrację Islamskiej Republiki"Czytaj też:

PLL LOT odwołują loty do Izraela. Samolot do Dubaju zawrócony