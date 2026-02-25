Komu z zagranicznych liderów ufają Polacy? Wyniki mogą zaskoczyć

Tak wynika z najnowszego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej. Jednocześnie badanie pokazuje wyraźne różnice w ocenach europejskich liderów oraz zaskakujące wyniki dotyczące Viktora Orbana i Friedricha Merza.

Ciekawe wyniki pierwszej trójki

Zaufanie do Wołodymyra Zełenskiego deklaruje 49 proc. respondentów, a nieufność – 28 proc. Ukraiński prezydent pozostaje liderem rankingu, choć jego notowania są wyraźnie niższe niż w pierwszych miesiącach po rosyjskiej inwazji. W porównaniu z lipcem 2022 roku odsetek deklarowanego zaufania spadł o 37 punktów procentowych.

Na drugim miejscu znalazł się prezydent Francji Emmanuel Macron (36 proc. zaufania, 27 proc. nieufności), a trzecie miejsce zajęła premier Włoch Giorgia Meloni, której ufa 35 proc. badanych. W jej przypadku uwagę zwraca jednak wysoki odsetek osób deklarujących nieznajomość – 28 proc.

Orban i Merz z podobnym rezultatem

Jednym z najbardziej wyrazistych rezultatów badania jest wynik premiera Węgier Viktora Orbana. Nie ufa mu 53 proc. ankietowanych, a zaufanie deklaruje 18 proc. To jeden z najsłabszych wyników wśród liderów państw Unii Europejskiej i wyraźnie gorszy niż w przypadku Macrona czy Meloni. Zaskakiwać może także sytuacja kanclerza Niemiec Friedricha Merza. Zaufanie do niego deklaruje 17 proc. respondentów, a nieufność – 24 proc., jednak aż 37 proc. badanych przyznaje, że nie zna tej postaci.

Ponad połowa badanych deklaruje także nieufność wobec prezydenta USA Donalda Trumpa (56 proc.). Najbardziej jednoznaczne oceny dotyczą jednak przywódców Rosji i Białorusi. Prezydent Rosji Władimir Putin uzyskał 91 proc. wskazań nieufności, a przywódca Białorusi Alaksandr Łukaszenka – 86 proc.

Badanie przeprowadzono w dniach 5–16 lutego 2026 roku na reprezentatywnej próbie 967 dorosłych mieszkańców Polski. Respondenci oceniali zagranicznych liderów na jedenastostopniowej skali – od głębokiej nieufności do bardzo dużego zaufania.

