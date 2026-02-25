Nagrody dla olimpijczyków zagrożone? PKOl traci ważnego sponsora

Informację jako pierwszy podał "Przegląd Sportowy Onet". Oficjalne komunikaty w tej sprawie nie zostały dotąd wydane ani przez PKOl, ani przez sponsora.

Piesiewicz miał wiedzieć o decyzji przed igrzyskami

Z przekazywanych przez media informacji wynika, że prezes PKOl Radosław Piesiewicz wiedział o decyzji sponsora już 5 lutego, czyli jeszcze przed rozpoczęciem Zimowych Igrzysk Olimpijskich we Włoszech. Środki z umowy miały zostać przeznaczone na nagrody dla olimpijczyków i były ujęte w budżecie Komitetu. W wywiadzie dla wPolsce24 Piesiewicz wyraził nadzieję, że mimo wypowiedzenia umowy sponsor przekaże zaplanowane środki, ponieważ są to pieniądze przeznaczone na premie dla sportowców.

Utrata Polsat Plus to kolejny poważny cios finansowy w PKOl. Po Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku, ze współpracy z Komitetem zrezygnowały spółki skarbu państwa, w tym Polskie Porty Lotnicze, Tauron Polska Energia S.A., Krajowa Grupa Spożywcza S.A., Enea S.A. oraz PKP Intercity. Jako powód wskazywano wówczas utratę zaufania do władz PKOl w związku z medialnymi kontrowersjami.

Polscy sportowcy zdobyli cztery medale – trzy srebrne i jeden brązowy

Jednym z najbardziej utytułowanych zawodników tych igrzysk jest 19-letni Kacper Tomasiak. Skoczek wywalczył srebro na skoczni normalnej, brąz na skoczni dużej oraz srebro w konkursie duetów w parze z Paweł Wąsek. Został najmłodszym polskim medalistą zimowych igrzysk w historii, poprawiając rekord Wojciecha Fortuny z 1972 roku, oraz dołączył do grona polskich multimedalistów jednych igrzysk, w którym znajdują się m.in. Irena Szewińska, Otylia Jędrzejczak i Justyna Kowalczyk.

Mimo braku złotego medalu Tomasiak otrzymał dodatkową nagrodę od sponsora PKOl. Firma deweloperska Profbud zmieniła pierwotne zasady i przyznała mu dwupokojowe mieszkanie w Warszawie. Symboliczny klucz do apartamentu w inwestycji "Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich" przy ul. Puławskiej wręczono mu na antenie programu Dzień dobry TVN.

