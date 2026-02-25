Wałęsa: Nie uważam Nawrockiego za prezydenta

W nowym wywiadzie były prezydent skomentował konflikt wokół programu SAFE. Odnosząc się do wątpliwości prezydenta Karola Nawrockiego, Wałęsa stwierdził: "Ja tego pana nie uważam za prezydenta, więc nie interesuje mnie to, co on robi i co zrobi. Poczekam na właściwy koniec". Na uwagę, że przed Nawrockim jeszcze ponad 4 lata prezydentury, były lider "Solidarności" powtórzył, że dla niego nie jest on prezydentem, ale go... "udaje".

Według Lecha Wałęsy fakt, że w niektórych kwestiach rząd i prezydent znajdują porozumienie, jest zasługą premiera. "Premier Tusk, naprawdę świetny polityk, zawsze go popierałem i popieram. Natomiast ma problem z kimś, kto udaje prezydenta. Trudno im znaleźć wspólne zdanie. Musi robić swoje, znaleźć metody, aby obejść tego człowieka" – powiedział Wałęsa Onetowi.

Sondaż: Polacy wskazali najlepszego prezydenta

Uczestnikom badania UCE Research zadano pytanie: "Którego z prezydentów RP na dziś ocenia Pan/Pani najlepiej?". Jak się okazuje, mimo tego, że Karol Nawrocki pełni swoją funkcję od pół roku, to nie przeszkodziło mu to zająć wysokiego miejsca.

Najwięcej wskazań otrzymał Aleksander Kwaśniewski. Za najlepszego prezydenta uznało go 29,6 proc. respondentów. Drugie miejsce zajął Karol Nawrocki z wynikiem 25,1 proc. Trzecie miejsce przypadło Andrzejowi Dudzie, który otrzymał 12,4 proc. wskazań.

Dalsze miejsca zajęli Lech Kaczyński z wynikiem 8,9 proc., Lech Wałęsa – 5,4 proc. oraz Bronisław Komorowski, którego wskazało 4 proc. respondentów. Aż 7,8 proc. ankietowanych w ogóle nie wskazało najlepszego prezydenta. Zdania w tej sprawie nie ma 6,8 proc.

Badanie UCE Research zostało przeprowadzone w dniach 4-6 lutego metodą wywiadów internetowych wspomaganych komputerowo (CAWI) na grupie 1011 dorosłych Polaków.

