Rosjanie podszyli się pod Nawrockiego. Zadzwonili do ukraińskiego boksera

Dwaj znani rosyjscy vlogerzy – Władimir Kuzniecow (Wowan) i Aleksiej Stolarow (Lexus) – podają się za polityków i kontaktują z celebrytami oraz osobami publicznymi, a następnie zamieszczają rozmowy w sieci w celu zdobycia zasięgów.

Rosyjscy oszuści podszyli się pod Nawrockiego

W rozmowie z ukraińską gwiazdą boksu Ołeksandrem Usykiem Rosjanie podali się za polskiego prezydenta Karola Nawrockiego. Próbowali skłonić sportowca do krytycznych wypowiedzi na temat sytuacji politycznej na Ukrainie oraz prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Pytania dotyczyły również postaci Stepana Bandery i kwestii związanych z ukraińską tożsamością narodową.

Usyk miał stwierdzić m.in., że Zełenski "musi zrobić więcej" w obecnej sytuacji kraju. Zaznaczył też, że zna prezydenta Ukrainy, choć – jak podkreślił – nie łączą ich relacje przyjacielskie. Nie wykluczył w przyszłości zaangażowania w działalność publiczną, w tym objęcia nawyższego urzędu w państwie, określając jednak politykę jako "bardzo trudną".

Publikacja nagrania wpisuje się w dotychczasową działalność rosyjskich pranksterów, których akcje bywały oceniane jako element działań dezinformacyjnych i propagandowych, a nawet prowadzonych z inspiracji rosyjskich służb specjalnych. Do sprawy nie odniosły się dotąd oficjalnie ani Kancelaria Prezydenta RP, ani przedstawiciele ukraińskiego boksera.

W przeszłości Wowan i Lexus zamieszczali w sieci rozmowy z udziałem światowych przywódców i celebrytów, przedstawiając je jako autentyczne kontakty z przedstawicielami władz. W 2020 r. ich ofiarą padł ówczesny prezydent Andrzej Duda, który myślał, że rozmawia z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem.

Usyk zatrzymany na lotnisku. Incydent w Krakowie

38-letni Ołeksandr Usyk jest niekwestionowanym mistrzem świata wagi ciężkiej organizacji WBC, WBA, WBO, IBF i IBO. We wrześniu 2024 r. został zatrzymany na lotnisku w Krakowie, a następnie zwolniony. Bokser miał kwestionować działania polskich służb, które nie chciały wpuścić na pokład samolotu jego kolegi. W sprawie interweniował prezydent Zełenski oraz ukraińskie MSZ.

