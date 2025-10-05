Ukraińska gwiazda boksu przekazała pieniądze na odbudowę muzeum Szuchewycza

Ołeksandr Usyk, który niedawno odzyskał wszystkie pasy mistrzowskie w wadze ciężkiej, przekazał na odbudowę muzeum Szuchewycza darowiznę w wysokości 100 tys. hrywien (około 8,7 tys. zł) oraz swoje rękawice bokserskie, które zostaną wystawione na aukcji charytatywnej.

Poinformował o tym w sobotę Andrij Sadowy, mer Lwowa, w którym mieści się muzeum zniszczone w ubiegłym roku przez rosyjskiego drona. "Rosja nie tylko walczy z ludźmi – niszczy naszą pamięć i tożsamość jako naród. W związku z tym renowacja Muzeum Szukhevych jest również ważną częścią naszej walki o niepodległość" – napisał Sadowy na Facebooku.

facebook

Szuchewycz dowodził UPA w czasie masowych mordów na Polakach

W latach 1941-1942 Roman Szuchewycz (Taras Czuprynka) dowodził oddziałami ukraińskimi, które współpracowały z hitlerowskimi Niemcami. Był jednym z przywódców OUN-B i zastępcą dowódcy batalionu "Nachtigall", jednostki Wehrmachtu złożonej z Ukraińców i Niemców.

Od 1943 r. stał na czele zbrojnego ramienia OUN, Ukraińskiej Powstańczej Armii, która dokonała masowych mordów na około 100 tys. Polaków z Wołynia i Galicji Wschodniej. Przypisuje się mu bezpośrednią odpowiedzialność za wydanie zbrodniczego rozkazu w sprawie rzezi wołyńskiej.

Zarówno Szuchewycz, jak i Stepan Bandera są uznawani na Ukrainie za bohaterów.

Usyk to jedna z największych gwiazd ukraińskiego boksu

38-letni Ołeksandr Usyk jest niekwestionowanym mistrzem świata wagi ciężkiej organizacji WBC, WBA, WBO, IBF i IBO. W maju 2024 r. na gali w Arabii Saudyjskiej pokonał na punkty Brytyjczyka Tysona Fury’ego. Walka rewanżowa odbyła się w grudniu. Ukrainiec ponownie zwyciężył. W lipcu br. pokonał Brytyjczyka Daniela Duboisa.

We wrześniu 2024 r. Usyk został zatrzymany na lotnisku w Krakowie, a następnie zwolniony. Bokser miał kwestionować działania polskich służb, które nie chciały wpuścić na pokład samolotu jego kolegi. W sprawie interweniował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz ukraińskie MSZ.