Ukraińska gwiazda boksu przekazała pieniądze na odbudowę muzeum Szuchewycza
Ołeksandr Usyk, ukraiński bokser
Mistrz świata w boksie Ołeksandr Usyk przekazał 100 tys. hrywien na odbudowę muzeum Romana Szuchewycza we Lwowie. Szuchewycz był dowódcą UPA, która mordowała Polaków na Wołyniu.

Ołeksandr Usyk, który niedawno odzyskał wszystkie pasy mistrzowskie w wadze ciężkiej, przekazał na odbudowę muzeum Szuchewycza darowiznę w wysokości 100 tys. hrywien (około 8,7 tys. zł) oraz swoje rękawice bokserskie, które zostaną wystawione na aukcji charytatywnej.

Poinformował o tym w sobotę Andrij Sadowy, mer Lwowa, w którym mieści się muzeum zniszczone w ubiegłym roku przez rosyjskiego drona. "Rosja nie tylko walczy z ludźmi – niszczy naszą pamięć i tożsamość jako naród. W związku z tym renowacja Muzeum Szukhevych jest również ważną częścią naszej walki o niepodległość" – napisał Sadowy na Facebooku.

Szuchewycz dowodził UPA w czasie masowych mordów na Polakach

W latach 1941-1942 Roman Szuchewycz (Taras Czuprynka) dowodził oddziałami ukraińskimi, które współpracowały z hitlerowskimi Niemcami. Był jednym z przywódców OUN-B i zastępcą dowódcy batalionu "Nachtigall", jednostki Wehrmachtu złożonej z Ukraińców i Niemców.

Od 1943 r. stał na czele zbrojnego ramienia OUN, Ukraińskiej Powstańczej Armii, która dokonała masowych mordów na około 100 tys. Polaków z Wołynia i Galicji Wschodniej. Przypisuje się mu bezpośrednią odpowiedzialność za wydanie zbrodniczego rozkazu w sprawie rzezi wołyńskiej.

Zarówno Szuchewycz, jak i Stepan Bandera są uznawani na Ukrainie za bohaterów.

Usyk to jedna z największych gwiazd ukraińskiego boksu

38-letni Ołeksandr Usyk jest niekwestionowanym mistrzem świata wagi ciężkiej organizacji WBC, WBA, WBO, IBF i IBO. W maju 2024 r. na gali w Arabii Saudyjskiej pokonał na punkty Brytyjczyka Tysona Fury’ego. Walka rewanżowa odbyła się w grudniu. Ukrainiec ponownie zwyciężył. W lipcu br. pokonał Brytyjczyka Daniela Duboisa.

We wrześniu 2024 r. Usyk został zatrzymany na lotnisku w Krakowie, a następnie zwolniony. Bokser miał kwestionować działania polskich służb, które nie chciały wpuścić na pokład samolotu jego kolegi. W sprawie interweniował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz ukraińskie MSZ.

Opracował: Damian Cygan
Źródło: DoRzeczy.pl
