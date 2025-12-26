"Terrorystyczna hołota". Trump: USA przeprowadziły potężny i śmiertelny atak

Prezydent USA we wpisie na TruthSocial w czwartek wieczorem podkreślił, że ataki przeprowadzono zgodnie z jego rozkazami jako głównodowodzącego armii USA.

„Wieczorem (…) Stany Zjednoczone przeprowadziły potężny i śmiertelny atak na terrorystyczną hołotę ISIS w północno-zachodniej Nigerii, która od wielu lat, a nawet stuleci, atakuje i brutalnie zabija przede wszystkim niewinnych chrześcijan!” – napisał Donald Trump.

Podkreślił, że w przeszłości ostrzegał ISIS, że „jeśli nie zaprzestaną mordowania chrześcijan, zapłacą za to wysoką cenę”.

Donald Trump dodał, że pod jego przywództwem „nasz kraj nie pozwoli na rozkwit radykalnego islamskiego terroryzmu”.

Amerykański przywódca nie sprecyzował celów ataków, nie poinformował też o użytych siłach.

Wpis zakończył życzeniami „WESOŁYCH ŚWIĄT wszystkim, łącznie z martwymi terrorystami, których będzie znacznie więcej, jeśli będą kontynuować zabijanie chrześcijan”.

Trump już wcześniej groził interwencją militarną w Nigerii

Agencja Reuters przypomniała, że pod koniec października amerykański przywódca zaczął grozić interwencją militarną w Nigerii, jeśli władze tego kraju nie powstrzymają ataków islamskich fundamentalistów na miejscowych chrześcijan. Pod koniec listopada lotnictwo USA zaczęło prowadzić loty wywiadowcze nad dużymi obszarami Nigerii.

Komunikat dowództwa sił zbrojnych USA w Afryce

Dowództwo sił zbrojnych USA w Afryce poinformowało, że atak w stanie Sokoto przeprowadzono na prośbę władz Nigerii. W komunikacie wyjaśniono, że w wyniku ataku zginęło „wielu bojowników ISIS”. Nie sprecyzowano jednak, jakich sił i rodzajów broni użyto do ataku.

