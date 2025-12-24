Ambasador USA złożył Polakom życzenia. "W imieniu Donalda Trumpa"

Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Thomas Rose w imieniu narodu amerykańskiego, misji USA w Polsce i prezydenta Donalda Trumpa przekazał Polakom bożonarodzeniowe życzenia. Dyplomata opublikował wpis na platformie X.

Święta Bożego Narodzenia. Życzenia dla Polaków od ambasadora USA

"Boże Narodzenie to święte święto dla miliardów ludzi na całym świecie, a szczególnie tutaj, w Polsce – święto narodzin Jezusa, chrześcijańskiego światła świata, źródła nadziei, miłosierdzia i odkupienia dla wierzących na całym świecie" – napisał ambasador.

"Boże Narodzenie to czas, w którym wszyscy ludzie mogą podziękować Bogu za błogosławieństwo wiary, rodziny i wolności — a także za więzi, które łączą nas między narodami" – podkreślił Rose.

"W imieniu Donalda Trumpa, narodu amerykańskiego oraz Misji USA w Polsce, życzę Wam wszystkim błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia wypełnionych radością, wdzięcznością i czasem spędzonym z bliskimi. Wesołych Świąt. Wesołych Świąt. Niech Bóg błogosławi Amerykę i Polskę" – życzył Polakom ambasador USA.

Thomas Rose: Jeśli jest kraj, z którym Ameryka nie ma problemu, to jest to Polska

Thomas Rose został zaprzysiężony na stanowisko ambasadora USA w Polsce w połowie października. To doświadczony dziennikarz i publicysta o konserwatywnych poglądach, były doradca wiceprezydenta Mike’a Pence’a oraz były redaktor naczelny dziennika Jerusalem Post. Znany jest z jednoznacznie proizraelskiego stanowiska i zaangażowania w kwestie bezpieczeństwa międzynarodowego.

Rose zdążył już zasłynąć z kilku wypowiedzi na temat m.in. II wojny światowej. Podczas przesłuchań przed Kongresem Thomas Rose przypominał, że Polska była ofiarą niemieckiej okupacji. – Z 22 krajów okupowanych przez Niemcy, jedynym, który nigdy się nie poddał, była Polska – mówił. – To byli naziści, to byli Niemcy, to byli ich pomocnicy. Izraelczycy muszą to lepiej zrozumieć. A Polacy muszą lepiej zrozumieć izraelskie wrażliwości – podkreślał. Rose zapowiadał, że jednym z jego priorytetów jako ambasadora będzie pogłębianie relacji polsko–izraelskich oraz przypominanie o prawdzie historycznej dotyczącej roli Polski podczas II wojny światowej.

W swoich publicznych wypowiedziach Rose wielokrotnie akcentował również znaczenie strategicznej współpracy z Polską. – Polska jest wzorowym sojusznikiem Ameryki, liderem w dziedzinie obronności, bezpieczeństwa energetycznego i cyberbezpieczeństwa – mówił. Podkreślał, że Polacy są "narodem niezwykłym, dumnym, suwerennym i bardzo proamerykańskim". – Jeśli jest jeden kraj w Europie, w którym Ameryka nie ma problemu, to jest to Polska. Polska nie jest tylko sojusznikiem, lecz rodziną – stwierdził Rose.

