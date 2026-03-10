Kaczyński wciąż nie może wrócić na Żoliborz. "Rozległy remont"

Jak informuje "Super Express", prace prowadzone w sąsiedniej części bliźniaka, w którym mieszka prezes Prawa i Sprawiedliwości są tak intensywne, że Jarosław Kaczyński wciąż nie może wrócić do swojego domu.

Kaczyński nie mieszka na Żoliborzu od połowy grudnia

Jak informuje "Super Express", prace prowadzone w sąsiedniej części bliźniaka są na tyle rozległe, że prezes PiS od kilku miesięcy nie może wrócić do swojego domu. Polityk opuścił swoją część budynku na początku grudnia. Powodem był remont prowadzony przez nowych właścicieli drugiej połowy nieruchomości. Jak podaje dziennik, modernizacja ma charakter gruntowny i obejmuje poważne zmiany w bryle budynku. W miejscu niewielkich, typowych dla powojennego budownictwa okien pojawiają się duże przeszklenia, planowana jest także nowa elewacja.

Skala prac sprawia, że mieszkanie w tym czasie w domu jest bardzo utrudnione. Osoba z otoczenia prezesa PiS powiedziała "Super Expressowi", że podczas robót "nie idzie tam wytrzymać".

Kaczyński mieszka u brata ciotecznego

Z tego powodu Kaczyński przeniósł się tymczasowo do swojego ciotecznego brata, Jan Marii Tomaszewskiego. Malarz i grafik od lat utrzymuje bliskie relacje z liderem PiS. Jak relacjonował w rozmowach z mediami, obaj dobrze odnajdują się pod jednym dachem – każdy ma swoją przestrzeń i własny rytm dnia. Wieczorami Tomaszewski maluje, a Kaczyński czyta i pisze. W domu mieszkają także dwa koty prezesa PiS. Początkowo zakładano, że przeprowadzka potrwa tylko do świąt Bożego Narodzenia. Jak opisuje "Super Express:", Kaczyński niedawno pojawił się na Żoliborzu, aby sprawdzić postęp prac. Po obejrzeniu domu okazało się jednak, że roboty wciąż trwają i powrót na razie nie jest możliwy.

Z oświadczenia majątkowego lidera PiS wynika, że jego część dwupiętrowej willi ma około 150 metrów kwadratowych powierzchni i została wyceniona na około 2,2 mln zł. Nie wiadomo jeszcze, kiedy prace budowlane w sąsiedniej części bliźniaka się zakończą i kiedy polityk będzie mógł wrócić do swojego domu na Żoliborzu.

