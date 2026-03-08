Zero jak złoto

Ogromną kasę za nic. Skąd wezmę? Jeśli musisz wiedzieć, to pożyczę w banku na twoją hipotekę. Ale się nie martw, bo rozłożę spłaty na wiele lat, wystarczająco wiele, żebyś mógł na razie się cieszyć, że pieniądze z nieba spadły, odsetkami i ratami będziesz się martwić kiedyś tam. Aha, jest jeden tylko warunek: wydasz te pieniądze wyłącznie na materiały i narzędzia ze wskazanych przeze mnie sklepów. W przeciwnym razie i w ogóle, gdybyś mi w jakikolwiek sposób podskakiwał, pieniędzy z pożyczki ci nie przekażę. Ale oczywiście spłacać ją będziesz nadal.