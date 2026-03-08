Opinie
  • Rafał A. ZiemkiewiczAutor:Rafał A. Ziemkiewicz

Zero jak złoto

Dodano: 
Prezydent RP Karol Nawrocki i prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński
Prezydent RP Karol Nawrocki i prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński Źródło: PAP / Paweł Supernak
PŁYWANIE W KISIELU II Proponuję każdemu, kto się zgodzi, taki interes: dam ci kasę na remont mieszkania.

Ogromną kasę za nic. Skąd wezmę? Jeśli musisz wiedzieć, to pożyczę w banku na twoją hipotekę. Ale się nie martw, bo rozłożę spłaty na wiele lat, wystarczająco wiele, żebyś mógł na razie się cieszyć, że pieniądze z nieba spadły, odsetkami i ratami będziesz się martwić kiedyś tam. Aha, jest jeden tylko warunek: wydasz te pieniądze wyłącznie na materiały i narzędzia ze wskazanych przeze mnie sklepów. W przeciwnym razie i w ogóle, gdybyś mi w jakikolwiek sposób podskakiwał, pieniędzy z pożyczki ci nie przekażę. Ale oczywiście spłacać ją będziesz nadal.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Księgarnia Do RzeczyKsiążki Rafała A. Ziemkiewicza
można kupić w Księgarni Do RzeczyZapraszamy
Czytaj także