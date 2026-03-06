Nowy spot KO o SAFE. Nie wspomniano, że chodzi o kredyt i że z UE

Prezydent Nawrocki zaproponował w środę alternatywną koncepcję dofinansowania bezpieczeństwa państwa wobec objętego mechanizmem warunkowości kredytu z Unii Europejskiej w ramach programu SAFE. Pieniądze pochodziłyby z NBP bez wiązanie się z Brukselą kredytem, który ma być spłacany do 2070 roku. Koalicja Obywatelska konsekwentnie stoi na stanowisku, że lepszy będzie mechanizm unijny i naciska, by prezydent podpisał ustawę techniczną wdrażającą SAFE UE.

Nowy spot KO: Polska musi być SAFE

– Bezpieczeństwo nie dzieje się samo. To konkretne decyzje i konkretne inwestycje – mówi narrator w nowym spocie KO na temat programu SAFE. W materiale przypomniano, że chodzi o kwotę ponad 43 miliardów euro, ale ponownie nie wskazano źródła pochodzenia wspomnianych środków i zasad, na jakich Polacy mieliby je spłacać.

– 139 projektów wzmacniających naszą armię i przemysł. Aż 89 proc. tych środków zostaje w kraju. To produkcja w polskich zakładach, nowe technologie, nowe miejsca pracy, artyleria, obrona powietrzna, drony, cyberbezpieczeństwo, kosmos, pełna architektura bezpieczeństwa na kolejne dekady. W całej Polsce w ten łańcuch dostaw zaangażowanych będzie prawie 12 tys. firm – słyszymy w spocie. Materiał kończy apel do głowy państwa, żeby podpisał ustawę.

Tusk nie chce finansowania z NBP. Ma być kredyt z UE

Premier Donald Tusk opublikował w czwartek krótkie nagranie na temat programu SAFE, w którym zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego i prezesa NBP Adama Glapińskiego z trzema pilnymi postulatami. Polityk przekonywał, że należy jak najszybciej podpisać ustawę techniczną wdrażającą SAFE. Wówczas rząd zaciągnie kredyt z Unii Europejskiej. Prezydencka propozycja finansowania polskiego SAFE zero procent z NBP to zdaniem premiera "kombinacje".

Z kolei według prezydenckiej propozycji środki zamiast z unijnych pożyczek miałyby pochodzić m.in. z Narodowego Banku Polskiego. Jak poinformował prezydent podczas wspólnej konferencji prasowej z prezesem NBP, projekt miałby przyjąć formę polskiego "SAFE zero procent".

