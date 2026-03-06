"Parszywego kundla". Zdenerwowany Niesiołowski atakuje prezydenta

Prezydent Karol Nawrocki wraz ze swoim z synem wziął udział w biegu Tropem Wilczym, czyli w Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tego typu wydarzenia są w Polsce organizowane od kilkunastu lat, stanowiąc hołd dla Niezłomnych – bohaterów polskiego podziemia antykomunistycznego, a zarazem będąc promocją sportu, zdrowego stylu życia i kontaktu z innymi ludźmi.

Z tej okazji prezydent Nawrocki, jego syn Antoni i jeden ministrów w towarzystwie miejscowego burmistrza i mieszkańców wzięli udział 7. Biegu Wyklętych, który rozpoczął się o północy z soboty 28 lutego na niedzielę 1 marca w Wilczorudzie w gminie Pniewy w powiecie grójeckim. Wydawałoby się, że przy tej akurat okazji głowa państwa nie spotka się z krytyką swoich politycznych oponentów. Stało się jednak inaczej.

Prezydent pobiegł Tropem Wilczym. Niesiołowski: Psi trop, kundli

W rozmowie z Radiem Rebeliant Stefan Niesiołowski w charakterystyczny dla siebie sposób wyraził swoją krytyczną ocenę aktywności prezydenta.

– Wilczy Trop, jakiś patos, Wilczy Trop. Batyr to raczej jako psi trop panie Batryr. Pańskie tropy to są psie tropy, jak i kundli. To jest mniej więcej pana zwierzę, które pan sobie w herbie powinien [tu niezrozumiałe] kundla jakiegoś, parszywego kundla. Wilk to za szlachetne dla pana – powiedział Niesiołowski.

Prowadząca Joanna Prokop była wyraźnie rozbawiona słowami byłego posła Platformy Obywatelskiej, jednak po chwili prawdopodobnie uświadomiła sobie, co wygaduje jej gość i uśmiech zniknął z jej twarzy. Wspomniany fragment wywiadu opublikowano na platformie X.

Święto Żołnierzy Wyklętych

Przypomnijmy, że Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych obchodzony 1 marca stanowi hołd dla żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, którzy po 1945 roku wystąpili zbrojnie przeciwko narzuconemu przez sowietów i ich miejscowych kolaborantów systemowi komunistycznemu. Działalność Niezłomnych datuje się na lata 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic Rzeczpospolitej.

Przez dziesięciolecia ich imiona skazywano na zapomnienie, a pamięć o ich czynach była zacierana lub fałszowana – również w III Rzeczpospolitej. Po tzw. transformacji ustrojowej możliwe stało się jednak przywrócenie ich należnego miejsca w historii, co dzięki ciężkiej pracy różnych środowisk naukowych i politycznych w końcu stało się faktem.

