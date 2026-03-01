Prezydent: Bohaterom chwała, komunistycznym zdrajcom wieczna pogarda

W Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych prezydent Karol Nawrocki wygłosił przemówienie w Bielsku. Prezydent podkreślił, że Polska nie zginęła, ponieważ Polacy na to nie pozwolili. – Dzięki Wam Polska nie zginęła i nie zginie – podkreślił. – Za to z całego serca Wam dziękuję – dodał.

Żołnierze Wyklęci. Prezydent Nawrocki: Chwała bohaterom

– [...] Chcę, żebyście byli pewni, że prezydentem jest człowiek, który nigdy nie zapomni o bohaterach podziemia antykomunistycznego. Mówię jasno – bohaterom chwała, a komunistycznym zdrajcom, którzy do nich strzelali wieczna pogarda – powiedział prezydent. Na to słowa zgromadzeni zareagowali brawami i hasłem "Precz z komuną" i "Cześć i chwała bohaterom".

W trackie wystąpienia Karol Nawrocki przypomniał historyczny kontekst ustanowienia Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Prezydent wspomniał o miejscowym bohaterze Franciszku Majewskim ps. Słony. – Wasz bohater i bohater całej Polski. Syn polskiej niepodległości, bo urodził się na początku 1919 roku, a więc już w wolnej Polsce. Jest uosobieniem tego, że II Rzeczpospolita i jedno z jej największych osiągnięć to wychowanie ludzi, którzy nigdy nie oddali swojej wolności i wolności i niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej – powiedział, przypominając m.in., że "Słony" należał do grona ludzi rozumiejących w trakcie wojny, że Sowieci nie niosą Polsce wyzwolenia, tylko zniewolenie w miejsce Niemców.

Wcześniej Karol Nawrocki wziął udział w obchodach organizowanych przed Panteonem – Mauzoleum Wyklętych-Niezłomnych, pomnikiem znajdujący się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzony jest 1 marca i poświęcony jest pamięci członków powojennego podziemia niepodległościowego, którzy po zakończeniu wojny światowej w 1945 roku kontynuowali walkę o niepodległość Polski.

