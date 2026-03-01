Ważny gest Nawrockiej. Wzięła udział w Biegu Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzony jest 1 marca i poświęcony jest pamięci członków powojennego podziemia niepodległościowego, antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP.

Marta Nawrocka opublikowała zdjęcia z biegu "Tropem Wilczym". "Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Otwocku. Dystans 1963 metrów ma symboliczne znaczenie – to hołd dla Niezłomnych, w tym dla Józefa Franczaka ps 'Lalek', ostatniego z Żołnierzy Wyklętych, który zginął właśnie w 1963 roku" – napisała na Facebooku.

"Historia nigdy nie zostanie zapomniana. My – kolejne pokolenia – niesiemy ją dalej" – dodała pierwsza dama.

facebook

Bieg Tropem Wilczym. Wieloletnia tradycja

W 2011 r. dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W 2013 roku grupa pasjonatów i działaczy społecznych postanowiła zorganizować Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych w lesie koło Zalewu Zegrzyńskiego. Pierwsza edycja biegu miała charakter surwiwalowy a wzięło w niej udział kilkadziesiąt osób.

"Rok później, dzięki wielkiemu zaangażowaniu zespołu ludzi z Fundacji Tropem Wilczym, który organizuje go do dzisiaj, bieg stał się wielkim wydarzeniem stołecznym – w 2014 roku w Warszawie pobiegło 1500 osób. W kolejnych latach dalej nabierał rozpędu i został przeniesiony w miejsca znane z późniejszych Warszawskich edycji – Park Skaryszewski a następnie Fort Bema. Od 2015 roku bieg ma charakter ogólnopolski i na stałe wpisuje się w kalendarz wydarzeń biegowych, będąc jednocześnie największym Biegiem Pamięci na świecie" – czytamy na stronie wydarzenia.

List od prezydenta. "Dali świadectwo wierności"

Z kolei w sobotę podczas warszawskich społecznych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych na Placu Piłsudskiego odczytano list Prezydenta RP Karola Nawrockiego.

W imieniu głowy państwa wystąpienie przedstawił Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, minister Sławomir Cenckiewicz. "Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy gromadzą się na warszawskich społecznych obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych" – napisał prezydent na wstępie. Dziękując organizatorom, podkreślił, że łączy się z uczestnikami "we wspólnym hołdzie dla bohaterów wolnej Polski, którzy przeciwstawili się komunistycznemu reżimowi narzuconemu przez Związek Sowiecki".

Prezydent przywołał w liście mi.in. ostatnie słowa majora Hieronima Dekutowskiego "Zapory": "Przyjdzie zwycięstwo! Jeszcze Polska nie zginęła!". Jak zaznaczył prezydent, były one "symbolem niezłomnej postawy i testamentem dla następnych pokoleń rodaków". Karol Nawrocki napisał także, że żołnierze podziemia "dali świadectwo wierności najwyższym patriotycznym ideałom, których przysięgli strzec" oraz że "walczyli o prawdziwe wyzwolenie Ojczyzny" – zarówno przeciw agresji niemieckiej i sowieckiej, jak i późniejszemu reżimowi komunistycznemu.