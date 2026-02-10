Szokujący projekt Lewicy. "Najbardziej antypolski paszkwil po 90. roku"

Na 51. posiedzeniu Sejmu procedowany jest projekt ustawy zatytułowanej – o zadośćuczynieniu ofiarom i rodzinom ofiar przestępstw popełnionych na tle narodowościowym, religijnym lub rasowym w latach 1945-1946. Druk 2030 na stronie internetowej Sejmu.

Uzasadnienie przedstawiła poseł Lewicy Anna Maria Żukowska, która zestawiła żołnierza polskiego podziemia niepodległościowego Rajmunda Rajsa ps. Bury z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, obu nazywając ludobójcami. Poseł argumentowała, że w ocenie jej formacji projekt ma charakter sprawiedliwościowy i w praktyce może dotyczyć około 100 osób lub rodzin.

Projekt Lewicy o zadośćuczynieniach w Sejmie. PiS wnioskuje o odrzucenie

W imieniu PiS głos zabrał Marek Ast. Poseł jasno zaznaczył, że klub składa wniosek o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu. Zdaniem PiS jest to projekt antypolski, godzący w polską rację stanu i pamięć Żołnierzy Wyklętych oraz w prawdę historyczną.

Ast zwrócił uwagę m.in. na to, że Lewica nie napisała nawet w swoim projekcie, że mowa jest o żołnierzach polskiego zbrojnego podziemia antykomunistycznego, dodając, że projekt posługuje się kłamstwami i półprawdami. – Język stosowany zarówno przez panią poseł, jak i w uzasadnieniu projektu sprawia, że czuję się jakbym był przeniesiony do czasów słusznie minionych – powiedział parlamentarzysta. – Wtedy polskich patriotów walczących z sowieckim okupantem nazywano "zaplutymi karłami reakcji", "bandytami", "bandami". Robiono to, aby stygmatyzować i zdehumanizować polskich żołnierzy – podkreślił.

– O niewinności kapitana Romualda Rajsa "Burego" przesądził w 1995 roku niezawisły sąd – przypomniał Ast. – [...] Projekt ten składają mentalni spadkobiercy PPR (Polska Partia Robotnicza) i PZPR-u. Precz z komuną – podsumował.

Piotr Król: Najbardziej antypolski paszkwil

Głos zabrał także poseł Piotr Król. – W maju 1945 r. oddział AK rozbił obóz koncentracyjny zorganizowany przez NKWD dla żołnierzy AK. Udało się uwolnić 500, 600 żołnierzy. Pozostali zginęli albo zostali wywiezieni na Sybir. Dlatego chciałbym przeczytać fragment uzasadnienia do tej ustawy. Ta ustawa przyznaje uprawnienia kombatanckie osobom, które w wyniku działań formacji niepodległościowych poniosły śmierć lub doznały uszczerbku na zdrowiu z przyczyn narodowościowych, religijnych lub rasowych – zacytował.

– Czytając tę ustawę wychodzi na to, że żołnierze NKWD mogą się teraz zwrócić do państwa polskiego o odszkodowanie, bandyci z UPA mogą się zwrócić do państwa polskiego o odszkodowanie. Ale przecież po zmianie granic Niemcy, którzy okupowali Warmię i Mazury również mają argument, żeby się zwracać o odszkodowanie. Ta ustawa to najbardziej antypolski paszkwil jaki powstał po 90 roku – podsumował Król.

