Prezydent Częstochowy zatrzymany przez CBA. Czarzasty reaguje

Prezydent Częstochowy Krzysztof M. został w środę zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Sprawa dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa korupcyjnego. O zatrzymaniu włodarza Częstochowy poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Na doniesienia o prezydencie Częstochowy zareagowały władze partii. Jak przekazał rzecznik Nowej Lewicy, M. został zawieszony w prawach członka ugrupowania do czasu wyjaśnienia sprawy.

– Decyzją przewodniczącego partii Włodzimierza Czarzastego, prezydent Krzysztof M. zostaje zawieszony ze skutkiem natychmiastowym w prawach członka do czasu pełnego wyjaśnienia tej sprawy. Wyjaśnienie tej kwestii jest w interesie zarówno publicznym, jak i samej Lewicy. Prawo musi działać tak samo wobec każdego, nie ma tu wyjątków, potrzeba transparentności, wyjaśnienia tej kwestii – poinformował rzecznik partii Łukasz Michnik.

Akcja CBA

"Dzisiaj rano na polecenie prokuratora Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej agenci CBA zatrzymali Krzysztofa M. – prezydenta Miasta Częstochowa" – przekazał na platformie X.

Z informacji podanych przez rzecznika wynika ponadto, że obecnie w kilku miejscach na terenie Częstochowy prowadzone są przeszukania i zabezpieczania dokumentów. Sprawa, jak podkreślił, dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa korupcyjnego.

"Po zakończeniu tych czynności zatrzymany mężczyzna zostanie przewieziony do katowickiej prokuratury. Na tym etapie są to jedyne informacje, które w tej sprawie mogę przekazać" – podsumował Jacek Dobrzyński.

W późniejszej rozmowie z mediami rzecznik nie zdradził, czy Krzysztof M. jest jedynym podejrzanym w tej sprawie. Doprecyzowując informację podaną w komunikacie poinformował, że do zatrzymania prezydenta Częstochowy doszło w środę przed godziną 9 w okolicy miejsca jego zamieszkania.

