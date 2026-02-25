Akcja CBA: Prezydent Częstochowy zatrzymany

O zatrzymaniu włodarza Częstochowy poinformował w środę za pośrednictwem mediów społecznościowych rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

"Dzisiaj rano na polecenie prokuratora Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej agenci CBA zatrzymali Krzysztofa M. – prezydenta Miasta Częstochowa" – przekazał na platformie X.

Z informacji podanych przez rzecznika wynika ponadto, że obecnie w kilku miejscach na terenie Częstochowy prowadzone są przeszukania i zabezpieczania dokumentów.

Sprawa, jak podkreślił, dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa korupcyjnego.

"Po zakończeniu tych czynności zatrzymany mężczyzna zostanie przewieziony do katowickiej prokuratury. Na tym etapie są to jedyne informacje, które w tej sprawie mogę przekazać" – podsumował Jacek Dobrzyński.