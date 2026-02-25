Próbowali przemycić do Rosji ważny sprzęt. Polka i Białorusini w rękach służb

O śledztwie prowadzonym w sprawie naruszenia ustawy sankcyjnych i związanych z nim zatrzymaniach poinformowała w opublikowanym w środę komunikacie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Akcja ABW i KAS. Sześć osób z zarzutami za złamanie ustawy sankcyjnej

"18 lutego br. funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej – na polecenie Łódzkiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej – zatrzymali, przebywających na terytorium RP, 4 obywateli Republiki Białorusi oraz 1 obywatelkę Polski, podejrzewanych o próbę nielegalnego przerzutu do Rosji przez terytorium Białorusi urządzenia służącego do produkcji układów scalonych, wykorzystywanych m.in. przy montażu dronów bojowych" – czytamy.

Z komunikatu ABW wynika, że cała piątka oraz kolejna osoba doprowadzona do Aresztu Śledczego w Łodzi usłyszała już zarzuty. Dotyczą one wspierania agresji Rosji na Ukrainę, m.in. poprzez naruszenie tzw. ustawy sankcyjnej, wprowadzającej zakaz eksportu urządzeń o strategicznym znaczeniu dla przemysłu wojskowego.

Złamanie wspomnianych przepisów kwalifikowane jest jako zbrodnia i zagrożone jest karą co najmniej trzech lat pozbawienia wolności.

Areszt dla trzech osób. Jest decyzja sądu

Wobec trojga podejrzanych sąd zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy. Z kolei wobec pozostałej trójki zapadła decyzja o zastosowaniu środków zapobiegawczych w postaci poręczenia majątkowego, dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju.

Wcześniejsze działania służb pozwoliły na zabezpieczenie maszyny i udaremnienie jej wywozu. Jak podkreśliła ABW, współpraca polskich organów ścigania spowodowała zakłócenia ciągu dostaw sprzętu militarnego dla wojsk Federacji Rosyjskiej operujących na obszarze wschodniej Ukrainy.

Śledztwo, jak wskazano, ma charakter rozwojowy. Jest prowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Krajową Administrację Skarbową pod nadzorem Łódzkiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Warszawie.

