ABW zatrzymało szpiega. Działał w Polsce przez dwa lata

Prokuratura przekazała, że zatrzymany został doprowadzony do Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie.

Zatrzymanie i przedstawienie zarzutów były również efektem współdziałania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ze służbami niemieckimi (BfV) i litewskimi (VSD).

Zarzut szpiegostwa

W dniu 10 lutego 2026 r. prokurator przedstawił Pavlovowi T. zarzut brania udziału w okresie od czerwca 2024 r. do lutego 2026 r., na terenie Polski, Niemiec i Litwy, w działalności białoruskiego wywiadu poprzez rozpoznawanie obiektów infrastruktury krytycznej, a także ważnych obiektów dla obronności RP i sojuszu NATO – informuje Prokuratura.

Pavlov T. został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Na obecną chwilę nie wiadomo, czy podejrzany przyznał się do zarzucanych mu czynów. Białorusin działał na terenie Polski, Niemiec i Litwy.

Prokuratura przekazała, że w dniu 11 lutego 2026 r. sąd uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Mężczyźnie grozi do pięciu lat więzienia. Śledztwo ma charakter rozwojowy.