Rząd z przewagą złych ocen. Nowy sondaż nie pozostawia złudzeń

Z nowego sondażu przeprowadzonego przez Ogólnopolską Grupę Badawczą wynika, że w lutym rząd Koalicji Obywatelskiej, PSL, Polski 2050 i Lewicy, pozytywnie ocenia 30 proc. badanych.

Zdecydowanie więcej – 47,2 proc. Polaków – rząd Donalda Tuska ocenia źle.

22,8 proc. ankietowanych oceniło rząd neutralnie.

Jak Polacy oceniali rząd Tuska w ostatnich miesiącach?

W porównaniu z sondażem OGB sprzed miesiąca, oznacza to zarówno spadek pozytywnych ocen rządu o 2,4 pkt proc., jak i negatywnych (o 1,8 pkt proc.). Wzrósł odsetek ocen neutralnych (o 4,3 proc.).

Z kolei w styczniu 2025 roku – zgodnie z sondażem OGB – rząd oceniało pozytywnie 25,9 proc. ankietowanych, zaś negatywnie – 54,2 proc.

Najwięcej pozytywnych ocen rząd Donalda Tuska odnotował w listopadzie 2025 roku – 34,2 proc., a najmniej w sierpniu ubiegłego roku (23,5 proc.).

Najwięcej negatywnych ocen rząd KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy miał w sierpniu 2025 roku (55,6 proc.), zaś najmniej – w maju ubiegłego roku (46,8 proc.).

Sondaż CBOS. Większość Polaków deklaruje się jako przeciwnicy rządu

Kilka dni temu opublikowano wyniki sondażu CBOS, zgodnie z którym w lutym 34 proc. ankietowanych wyraziło poparcie dla rządu. 41 proc. badanych zadeklarowało się jako jego przeciwnicy, zaś 22 proc. wyraziło obojętność.

35 proc. badanych wyraziło zadowolenie z faktu, że funkcję szefa rządu sprawuje Donald Tusk. 54 proc. Polaków jest niezadowolonych z faktu, że na czele rządu stoi Donald Tusk. 12 proc. wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Sondaż OBG przeprowadzono w dniach 9-14 lutego 2026 roku. CATI (N=1000).

