Rząd czy opozycja? Wiadomo, komu bardziej ufają Polacy

Ogólnopolska Grupa Badawcza (OGB) opublikowała wyniki sondażu, w którym Polaków zapytano komu dziś bardziej ufają – rządowi czy opozycji.

Styczniowe dane OGB pokazują, że przewaga zaufania pozostaje po stronie rządu i wynosi 40,6 proc. Poparcie dla opozycji pozostaje stabilne, na poziomie 30,5 proc.

W sierpniu 2025 roku zaufanie do rządu deklarowało 34,9 proc. Polaków. Do opozycji – 30,7 proc.

W październiku ubiegłego roku rządowi ufało 37,6 proc. badanych w sondażu OGB, zaś opozycji – 30,3 proc. ankietowanych.

Sondaż OGB. Tak wygląda poparcie dla partii politycznych

W ubiegłą środę OGB opublikowała wyniki pierwszego sondażu poparcia dla partii politycznych w 2026 roku.

Wynika z niego, że gdyby wybory do Sejmu odbyły się w styczniu, wygrałaby Koalicja Obywatelska z poparciem 39,04 proc. Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość, które ma ponad 10 pkt proc. mniej, czyli 28,47 proc. Trzecia byłaby Konfederacja, na którą zagłosowałoby 12,25 proc. badanych.

Do Sejmu weszłaby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z poparciem na poziomie 9,64 proc. głosów.

Posłów do Sejmu nie wprowadziłyby cztery partie. Na Nową Lewicę zagłosowałoby 4,51 proc. ankietowanych, na Partię Razem – 3,33 proc. PSL mógłby liczyć na 1,53 proc. poparcia. Polska 2050 – na 1,23 proc.

Jeśli chodzi o przełożenie na mandaty poselskie, to – zgodnie z wynikami sondażu OGB – KO wprowadziłaby do Sejmu 215 posłów (obecnie ma 157), PiS – 149 (obecnie 194 posłów), Konfederacja – 55 (obecnie 18 posłów), a partia Grzegorza Brauna – 41.

Sondaż OGB dotyczący zaufania do rządu i opozycji, przeprowadzono w dniach 12-19 stycznia 2026 roku, metodą CATI (N=1000).

