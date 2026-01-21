Nowy sondaż partyjny. KO z dużą przewagą nad PiS, jest jedno "ale"

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, do Sejmu dostałyby się tylko cztery ugrupowania – wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Ogólnopolską Grupę Badawczą. Największym poparciem cieszy się Koalicja Obywatelska. Na formację Donalda Tuska chce głosować 39 proc. respondentów. To wzrost aż o 3,8 pkt proc. w porównaniu z ostatnim badaniem OGB.

Drugie miejsce w sondażu zajęło Prawo i Sprawiedliwość – 28,5 proc. poparcia (spadek o 2,7 pkt proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się następujące partie: Konfederacja Wolność i Niepodległość – 12,3 proc. (wzrost o 1,5 pkt proc.), Konfederacja Korony Polskiej – 9,6 proc. (spadek o 1,5 pkt proc.), Nowa Lewica – 4,5 proc. (spadek o 0,4 pkt proc.), partia Razem – 3,3 proc. (bez zmian), Polskie Stronnictwo Ludowe – 1,5 proc. (spadek o 0,2 pkt proc.) oraz Polska 2050 – 1,2 proc. (spadek o 0,4 pkt proc.).

To oznacza, że progu wyborczego (5 proc.) nie przekroczyłby żaden z obecnych koalicjantów Donalda Tuska. – Jak zsumujemy poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji i Korony Brauna, wynik to 50,4 proc., niemal identyczny jak wynik Karola Nawrockiego w drugiej turze wyborów prezydenckich – wskazał prezes OGB Łukasz Pawłowski.

Nowy sondaż partyjny. Znamy podział mandatów

Na podstawie wyników sondażu przeprowadzono symulację podziału mandatów w Sejmie. Wskazuje ona na potencjalną dominację partii prawicowych. Koalicja Obywatelska mogłoby liczyć na 214 mandatów, Prawo i Sprawiedliwość na 150, Konfederacja na 55, natomiast Korona Grzegorza Brauna na 41.

Potencjalna koalicja PiS z Konfederacją Wolność i Niepodległość oraz Konfederacją Korony Polskiej daje większość 246 mandatów. Sojusz partii Jarosława Kaczyńskiego z samą Konfederacją Mentzena i Bosaka to 205 mandatów.

Sondaż OGB przeprowadzono w dniach 12-19 stycznia 2026 r. na próbie 1000 osób.

Czytaj też:

Atak hakerski? Pełczyńska-Nałęcz: Nie widzę tu nic śmiesznegoCzytaj też:

Pół roku więzienia za krytykę Giertycha? Były opozycjonista skazany