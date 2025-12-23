Koalicja PiS z Braunem? Oto co sądzą Polacy

Pracownia Opinia24 zapytała Polaków o ich ocenę ewentualnej koalicji PiS z partią Grzegorza Brauna. Większość respondentów, bo 57 proc. oceniła taką możliwość negatywnie ("raczej źle" – 20 proc., a "zdecydowanie źle" – 37 proc.). Zwolennicy takiego rozwiązania stanowią 25 proc. badanych. W tej grupie 6 proc. wskazało odpowiedź – "zdecydowanie dobrze", a "raczej dobrze" – 19 proc. Zdania w tej sprawie nie ma 18 proc. ankietowanych.

Badanie zostało przeprowadzone ogólnopolskiej próbie 1000 osób.

Sojusz PiS z Koroną

O możliwym sojuszu obu partii zaczęto mówić po tym, jak Konfederacja Korony Polskiej zaczęła uzyskiwać coraz lepsze wyniki sondaży. Większość ekspertów wskazuje, że zyski partii Grzegorza Brauna odbywają się kosztem PiS-u. Jarosław Kaczyński sceptycznie odnosi się jednak do pomysłu wejścia w koalicję z Koroną.

– To jest człowiek poza jakąkolwiek możliwością uczestniczenia i w Polsce, i w cywilizowanym świecie w polityce. Doskonale to wiemy – powiedział Kaczyński o Braunie.

Polityk nie kryje jednak, że jego partia chętnie przejęłaby elektorat Korony. – Natomiast z całą pewnością chcielibyśmy przejąć pewną część jego zdezorientowanych wyborców – dodał.

– Proszę się nie obawiać – na pewno PiS to nie jest ta formacja, która dąży do tego, żeby Polska znalazła się na marginesie cywilizowanego świata. Wręcz przeciwnie – stwierdził.

Partia Brauna zdelegalizowana?

Dobre sondaże Konfederacji Korony Polskiej wzbudzają coraz silniejszy niepokój i zdenerwowanie ugrupowań i środowisk establishmentu, którym nie podobają się poglądy tego ruchu, przez Grzegorz Braun nazywanego "szerokim frontem gaśnicowym". Ostatnio pojawiły się pomysły, żeby zabronić mu działalności. Otóż organizacja "Akcja Demokracja", powołując się na art. 13 konstytucji, zażądała zdelegalizowania KKP. Taki sam postulat przedstawiła poseł Klaudia Jachira w imieniu partii Zieloni wchodzącej w skład Koalicji Obywatelskiej.

