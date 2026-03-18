Uderzył we własną partię w TVN24. "Nie znajdzie miejsca na listach PiS"

Senator Prawa i Sprawiedliwości Jacek Włosowicz bardzo krytycznie ocenił kierunek, w którym zmierza jego własna partia.

Włosowicz o PiS: Nie do takiej partii wstępowałem

Swoją refleksją podzielił się na antenie TVN24. Polityk stwierdził tam, że "nie do takiej partii wstępował" oraz ocenił, że PiS "robi się coraz bardziej nacjonalistyczne".

Warto przypomnieć, że Włosowicz był jedynym senatorem PiS, który w głosowaniu z 19 lutego był przeciw odrzuceniu ustawy wdrażającej unijny program pożyczek na zbrojenia SAFE.

Karczewski reaguje na słowa Włosowicza: Nie ma miejsc dla tych cwaniaków-oportunistów,

Wypowiedź senatora spotkała się ze stanowczą reakcją jego partyjnego kolegi, również zasiadającego w izbie wyższej. Stanisław Karczewski skomentował sprawę za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Senator Włosowicz mówi nagle w zaprzyjaźnionych mediach, że 'nie do takiego PiS wstępował'. Nie wspomina, że już 10 lat temu sam odszedł z PiS do Solidarnej Polski, a potem został z niej po prostu wyrzucony" – napisał na platformie X były marszałek Senatu. Jego zdaniem, Włosowicz "już od dłuższego czasu mentalnie jest poza szeroko rozumianą prawicą". Dalej padła z jego strony radykalna zapowiedź.

"W kolejnych wyborach nie znajdzie miejsca na listach PiS. Nie ma miejsc dla tych cwaniaków-oportunistów, którzy chcą być z nami tylko wtedy gdy rządzimy" – oznajmił.

Karczewski stwierdził ponadto, że "praca w opozycji najlepiej weryfikuje kto z nami, a kto przeciwko".

"W naszej pracy senatorskiej wyróżnia się głównie nieobecnościami na posiedzeniach. A jak już bywa to potwierdza swoje bratanie się z Platformą Obywatelską między innymi w głosowaniu z nimi ramię w ramię w sprawie pożyczki SAFE" – podsumował senator Prawa i Sprawiedliwości.

Czytaj też:

Gorzkie słowa senatora PiS. "Nie do takiej partii wstępowałem"Czytaj też:

To dlatego prezydent zawetował SAFE? Były minister podaje "prawdziwy powód"Czytaj też:

UW odmówił politykom PiS. Tłumy na spotkaniu przed uczelnią