Gorzkie słowa senatora PiS. "Nie do takiej partii wstępowałem"

Nie do takiej partii wstępowałem. Ta partia robi się coraz bardziej nacjonalistyczna – mówił Włosowicz w TVN24, pytany o rywalizację PiS z Konfederacją Korony Polskiej o prawicowy elektorat.

– Sięgnąłem do manifestu politycznego, popełnionego przez Jarosława Kaczyńskiego w 2001 r. Były tam choćby poważne rozważania dotyczące wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, które skończyły się decyzją na "tak". Takich poglądów, jak teraz wyraża PiS, tam nie było – powiedział.

Jak tłumaczył, miała to być "konserwatywna partia, poukładana, skupiona na ludziach, na programie dla kraju". – Oczywiście ze swoimi skrzydłami, bo ambicje były, że ta partia będzie partią konserwatywną, szeroką – argumentował.

Oczywiście pewne aberracje w partii, czy z lewej, czy z prawej strony, zawsze występują, ale niestety w ostatnich latach w PiS ta aberracja prawostronna jest dominującą frakcją – przyznał Włosowicz. Dodał, że bardziej centrowi i "lewostronni" członkowie PiS "widzą, że jest jakaś kolizja z tym, jak ta partia miała wyglądać".

Po pytaniu, czy zamierza opuścić ugrupowanie, senator chwilę milczał, po czym dodał, że "ważniejszy jest nurt konserwatywny". – Jest sporo osób, które według mnie programowo zostały w PiS-ie osierocone – powiedział.

Włosowicz skrytykował również swoich partyjnych kolegów za sprzeciw wobec programu SAFE. Był jedynym senatorem PiS, który w głosowaniu z 19 lutego był przeciw odrzuceniu ustawy wdrażającej unijny program pożyczek na zbrojenia.

Choć 12 marca ustawę o SAFE zawetował prezydent Karol Nawrocki, rząd realizuje plan B i zamierza i tak zaciągnąć kredyt, do czego upoważnił specjalną uchwałą ministrów obrony i finansów.