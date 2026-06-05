Jaki: Tusk i jego ludzie to psychopaci

Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał we wtorek (2 czerwca) do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi PiS Patrykowi Jakiemu oraz wyrażenie zgody na jego ewentualne zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie.

Śledczy z Prokuratury Regionalnej w Poznaniu zarzucają Jakiemu, że jako wiceminister sprawiedliwości wydał dyrektorowi generalnemu Służby Więziennej polecenie, którego wykonanie realizowało znamiona przestępstwa przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków.

Jaki: To wykorzystywanie organów państwa od zemsty

Do sprawy odniósł się w piątek sam zainteresowany.

"Polska naprawdę przestała być za Tuska państwem demokratycznym, a zgodnie z trafnym określeniem z wyroku Sądu Okręgowego –'kryptodyktaturą'" – napisał na portalu X Patryk Jaki. "My jako największa partia opozycyjna od 3 lat nie mamy normalnych środków do funkcjonowania (nielegalnie ich pozbawieni) – partię utrzymujemy ze zbiórek, a nasi politycy i ludzie, którzy z nami współpracują, są regularnie prześladowani przez prokuratury i służby" – podkreślił deputowany do PE.

Jak zaznaczył polityk, "wszyscy liderzy PiS mają jakieś wydumane zarzuty – regularnie zamiast normalnie pracować są wożeni po jakichś prokuraturach". "Część z nich ma zajęte konta, domy. Współpracujący z nami ludzie są regularnie prześladowani. Tusk i jego ludzie to psychopaci" – czytamy we wpisie.

Patryk Jaki zwraca uwagę, że zamiast zajmować się pracą dla Polski, będzie musiał zajmować się – jak to określił – "tymi śmiesznymi zarzutami". "To jest wykorzystanie aparatu państwa do prywatnej zemsty. Czyli mówiąc językiem PO – 'defraudacją publicznych środków' dla korzyści osobistej Tuska i jego bandy" – stwierdził.

Europoseł PiS: Gangsterskie metody w czystej postaci

Europoseł PiS ocenił, że "aby ten aparat prześladowań skutecznie zorganizować, trzeba było połamać wszystkie zasady ustrojowe państwa".

Działania rządzących Jaki określił mianem "gangsterskich metod w czystej postaci". "Bez precedensu w III RP. Nawet rządy postkomunistów nie posuwały się tak daleko" – napisał Patryk Jaki.

"Całej akcji przyklaskują Niemcy i inni wrogowie Polski. Dojeżdżanie opozycji, rozkręcanie wojny wewnątrz kraju osłabia RP i obsługuje interesy zachodnich mocarstw" – czytamy we wpisie. "Jako człowiek pasjonujący się historią zawsze zastanawiałem się, jak Rzeczpospolita – tak wielkie i silne państwo z takim potencjałem – mogła upaść. Dziś rozumiem to coraz bardziej" – przyznał Jaki.

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