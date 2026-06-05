Polska spółka chce przejąć giganta. Na stole miliony euro

Jak podała spółka, wartość złożonej oferty wynosi 33,5 mln euro. Spółka przyjęła też politykę komunikacji procesów akwizycyjnych.

Według wcześniejszych szacunków potencjał akwizycyjny Grupy przekracza obecnie 1 mld zł, a przy wykorzystaniu finansowania zewnętrznego oraz partnerów finansowych może być jeszcze większy, podano.

Działalność na wielu rynkach Europy

"Potencjalny cel przejęcia prowadzi działalność na wielu rynkach europejskich i wpisuje się w realizowaną przez nas strategię dalszej konsolidacji rynku specjalistycznego transportu i logistyki. Transakcja, nad którą pracujemy, poza naturalnymi synergiami w obszarze handlowym, operacyjnym, inwestycyjnym, HR oraz technicznym posiada istotny dla spółki komponent rozbudowy portfolio usług o kompetencje w obszarze operacji przygotowania ładunków do transportu śródlądowego. Zakres tych usług, związany z przewozem dużych wolumenów produkcji chemicznej rzekami w kierunku portów ARA (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia), znajduje się na liście priorytetowych kierunków rozwoju strategicznego Grupy" – powiedział prezes Dariusz Cegielski, cytowany w komunikacie.

Potencjalna transakcja wpisuje się w strategię rozwoju Grupy Trans Polonia i niesie ze sobą szereg korzyści wynikających z efektu skali w tym:

– synergie handlowe – rozszerzenie bazy klientów oraz portfolio kontraktów na poziomie europejskim;

– synergie operacyjne – optymalizacja tras, zwiększenie współczynnika ładowności i redukcja pustych przebiegów;

– synergie inwestycyjne – wspólne zarządzanie flotą i infrastrukturą magazynowo-przeładunkową;

– synergie w obszarze HR – konsolidacja zasobów kadrowych, wymiana kompetencji i dobrych praktyk;

– synergie techniczne – integracja systemów telematyki, IT oraz zarządzania flotą, wymieniono.

Trans Polonia zakłada, że potencjalna transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych, w tym pozyskanych ostatnio wpływów ze sprzedaży akcji własnych oraz bankowego finansowania dłużnego (kredyt bankowy) i nie planuje przeprowadzenia emisji nowych akcji. Trans Polonia będzie kontynuowała proces analizy due diligence targetu oraz negocjacje warunków potencjalnej transakcji.

Transakcja oznacza nowe możliwości dla polskiej spółki

"Potencjalna transakcja mogłaby znacząco zwiększyć skalę działalności Trans Polonii, rozszerzyć bazę klientów, wzmocnić kompetencje operacyjne oraz przyspieszyć budowę jednej z najsilniejszych europejskich platform specjalistycznego transportu płynnych surowców i produktów między innymi dla przemysłu chemicznego. Jednocześnie spółka potwierdza, że prowadzi również drugi proces akwizycyjny, o którym informowała wcześniej rynek. Oznacza to, że obecnie Grupa aktywnie pracuje nad kilkoma projektami, które mogą odegrać istotną rolę w dalszym wzroście jej wartości" – czytamy dalej.

W związku z rosnącą skalą działań akwizycyjnych zarząd spółki Trans Polonia przyjął politykę komunikacji procesów akwizycyjnych, podkreślając, że przechodzi od deklaracji do aktywnej realizacji planu budowy jednego z europejskich liderów specjalistycznej logistyki i transportu. Celem polityki jest zapewnienie inwestorom większej przejrzystości dotyczącej realizowanej strategii wzrostu oraz umożliwienie lepszej oceny wpływu prowadzonych projektów M&A na rozwój Grupy i potencjał budowy wartości dla akcjonariuszy, zaznaczono także.

"W szczególności spółka może informować rynek o projektach, które osiągnęły odpowiednio zaawansowany etap i które w ocenie zarządu mogą mieć istotne znaczenie dla dalszego rozwoju Grupy, jej pozycji rynkowej, skali działalności lub potencjału generowania wartości dla akcjonariuszy. W przypadku aktywów ocenianych przez zarząd jako strategicznie istotne dla rozwoju Grupy, komunikacja może rozpocząć się już na etapie złożenia niewiążącej oferty nabycia (non-binding offer). W kolejnych etapach spółka może informować o istotnych zdarzeniach związanych z prowadzonym procesem, w tym o uzyskaniu wyłączności negocjacyjnej, rozpoczęciu badania due diligence, złożeniu oferty wiążącej, podpisaniu dokumentacji transakcyjnej, zamknięciu transakcji lub innych kluczowych kamieniach milowych procesu" – wyjaśniła Trans Polonia.

Jednocześnie zarząd podkreślił, że prowadzenie rozmów, składanie ofert, realizacja analiz oraz procesów due diligence nie stanowią gwarancji zawarcia transakcji. Spółka będzie każdorazowo oceniać zakres i moment publikacji informacji z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, interesu akcjonariuszy, zasad poufności oraz ochrony interesów biznesowych prowadzonych procesów, zaznaczono.

Trans Polonia to operator transportowo-logistyczny, oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych, szkła oraz mas bitumicznych. Spółka jest obecna w kilkunastu krajach Europy, posiada swoje przedstawicielstwa we Francji, Belgii, Holandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Niemczech. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

Czytaj też:

Niemcy nie doceniają Polski. "Jeszcze nie zrozumiały"Czytaj też:

Niemcy boją się o pracę. Rozmowy z Polską